Đakić želi da se novi kalendar blagdana donese konsenzusom, evo što traže SDP-ovci

Zastupnik HDZ-a i predsjednik Odbora za ratne veterane Josip Đakić (HDZ) u petak je u saborskoj raspravi o novom kalendaru blagdana i spomendana rekao kako želi da se on donese konsenzusom. "Želio bih i volio da možemo konsenzusom donijeti kalendar i zajedno jedan drugome čestitati Dan državnosti, zajedno proslaviti sve spomendane i blagdane", kazao je Đakić.

Saborski Odbor za ratne veterane, kojemu je Đakić na čelu, povukao je u petak svih pet amandmana koje je podnio na Vladin zakonski prijedlog o blagdanima, dakle i onaj po kojem bi državni praznik Dan antifašističke borbe, 22. lipnja postao spomendan i radni dan.

"Kad već postoji 9. svibnja Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, zašto taj dan kao spomendan ne bi bio i Dan antifašističke borbe ili da se preseli 22. lipnja kao spomendan. To su bile rasprave koje smo stavili u prijedlog a prijedlozi su uvijek demokratsko načelo koji mogu biti prihvaćeni ili ne. Povukli smo ih nakon konzultacija u Klubu kada smo došli do toga da ne treba stavljati teret na ovo što je svetinja, a to je 30. svibnja", pojasnio je Đakić.