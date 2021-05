Crni trokut na tromeđi Poljske, Češke i Njemačke predmet je novog europskog spora: Čime su to Poljaci razbjesnili susjede?

Poljska i Češka našle su se u sporu oko rudnika lignita tik do granice koja dijeli ove dvije zemlje. Sud Europske unije naredio je Poljskoj da ga zatvori, a ona to odbija i najavljuje njegovo proširenje. Tportal donosi analizu spornih točaka koje stoje iza novog prijepora među susjedima, ali i Poljske s EU-om

Rudnik u Turowu, koji je jama otvorenog tipa, negativno utječe na podzemne vode i zalihe pitke vode u Češkoj te na slijeganje terena koje bi moglo oštetiti kuće oko njemačkog grada Zittaua. No PGE to ne brine i čak planiraju proširiti rudnik na 70 metara od češke granice 2022. godine.

Sud Europske unije (ECJ) naredio je Poljskoj da odmah obustavi aktivnosti u rudniku Turow, kojim upravlja državna tvrtka PGE, do donošenja konačne odluke u tom slučaju. Poljski rudnik nalazi se 55 kilometara zapadno od mjesta Jelenia Gora, 80 kilometara istočno od Dresdena u Njemačkoj i 20 kilometara sjeverozapadno od Libereca u Češkoj. Rudnik je dio područja koje pokriva dijelove istočne Njemačke, jugozapadne Poljske i sjeverne Češke, nadaleko poznatog pod nazivom Crni trokut zbog prošlosti koju su obilježila brojna industrijska zagađenja okoliša.

Češka je podnijela tužbu kao odgovor na odluku Poljske da Turowu odobri produljenje licence do 2026. i zahtjev PGE-a za daljnje produljenje licence do 2044., koju je poljska vlada naknadno odobrila usprkos nedostatku odgovarajuće javne rasprave ili studije utjecaja na okoliš. Nakon odluke suda poljski premijer Mateusz Morawiecki odmah je rezolutno objavio da je neće provesti. U utorak je čak najavio da Češka odustaje od tužbe, ali s druge strane granice to nije potvrđeno, već stižu glasovi da su spremni na pregovore.

Europska komisija potvrdila je da će poljska regija Bogatynia ostati bez novca iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) jer je poljska vlada produžila dozvolu za rad spornog rudnika nakon 2030. godine. Fond za pravednu tranziciju novi je financijski instrument uspostavljen u okviru kohezijske politike radi pružanja pomoći područjima suočenim s ozbiljnim socioekonomskim izazovima kao posljedicom prelaska na klimatsku neutralnost. FPT će omogućiti lakšu provedbu Europskog zelenog plana, čiji je cilj učiniti Uniju klimatski neutralnom do 2050. godine. Poljska je najveći korisnik 17,5 milijardi eura vrijednog fonda, ali riskiraju ostati bez tih vitalnih sredstava ako PGE i poljska vlada odbiju poštovati planirane rokove za prelazak s ugljena na druge izvore.