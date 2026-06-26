Čović: 'Da nije premijera Plenkovića, teško bi BiH danas uopće bila interes'

„To činimo kako bismo pomogli ravnopravnom položaju Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH i kako bismo uoči općih izbora u BiH potaknuli što veći broj ljudi podrijetlom iz BiH da se registriraju za izbore do 21. srpnja , a time omogućili i veće sudjelovanje Hrvata u tom izbornom procesu“, rekao je Plenković.

Plenković je u izjavi za medije nakon sjednice napomenuo da je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao Dragana Čovića kao predsjednika Doma naroda u skori posjet Hrvatskoj , što je još jedan doprinos odnosima koje kao najodgovornije političke stranke u Hrvatskoj i BiH grade kako bi unaprijedili odnose dviju zemalja.

„Uvijek ćemo konstruktivno zagovarati kvalitetne odnose s BiH i podržavati njezin europski put, a vjerujemo da će i nakon općih izbora doći do nove dinamike u tom pogledu. Hrvatska će uvijek nastojati da politika proširenja EU-a obuhvati BiH na jedan novi, konstruktivan i dinamičan način“, rekao je Plenković.

Dragan Čović rekao je da je na sjednici bilo riječi o učinjenom u protekle četiri godine, ali i o značaju povezanosti dviju stranaka o pitanjima europskog puta i integracija.

„Da nije premijera Plenkovića, teško bi Bosna i Hercegovina danas uopće bila interes, s obzirom na druge teme koje su zaokupile europsku administraciju. Zahvalni smo svim resorima Vlade RH. Godišnje oko 150 milijuna eura dolazi u različite institucije BiH, od kulture, obrazovanja i znanosti do infrastrukturnih projekata“, istaknuo je Čović.

Dodao je da dvije stranke zajedno rade na pitanju potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH.

„I kad je u pitanju potreba izmjene izbornog zakona, a i ustavna infrastruktura koju upravo usuglašavamo s Vladom RH, kako bismo dovoljno jasno motivirali druga dva naroda u BiH da razumiju i u konačnici podrže takav pristup. Ništa se neće riješiti pojedinačno, već treba zajednički djelovati unutar BiH“, poručio je Čović.