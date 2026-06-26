Čelnik HDZ 1990 pozvao hrvatski politički vrh da podrže 'model hrvatske izborne jedinice' u BiH

Cvitanović u proglasu također poručuje da Hrvati odbacuju model u kojem im drugi narod bira političke predstavnike te traži odbacivanje „pseudograđanskih” rješenja koja smatra suprotnima izvornim odredbama Washingtonskog i Daytonskog sporazuma.

Posebno naglašava da Hrvatska treba podržati model hrvatske izborne jedinice , koji opisuje kao „istinski europski ‘bruxelleski model’”, tvrdeći da takav model, kako navodi, „funkcionira u Bruxellesu” i predstavlja primjer dobre europske prakse.

Cvitanović u dokumentu Proglasa poziva predsjednika Republike Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i vladu te Hrvatski sabor i sve političke stranke da „službeno i javno stanu u zaštitu prava Hrvata u BiH” te da aktiviraju sve diplomatske, pravne i političke mehanizme prema međunarodnim akterima, uključujući SAD, EU i Ured visokog međunarodnog predstavnika.

Identičan zahtjev ovoga tjedna uputila je skupina ratnih generala Hrvatskoga vijeća obrane te bivših dužnosnika Hrvatske republike HercegBosne.

I oni su upozorili da je u četiri navrata glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskog člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić, a u dva navrata su iz vlasti izbornim inženjeringom isključene najznačajnije hrvatske stranke u zemlji, iako je za njih glasovalo 90 posto toga naroda.

Na sljedećim izborima kandidaturu za hrvatskog člana Predsjedništva je istaknuo Slaven Kovačević iz stranke DF Željka Komšića koji računa ponovno na potporu bošnjačkih birača.

U dokumentu kojega je uputio Cvitanović se navodi kako je „vrijeme da Republika Hrvatska ispuni svoj ugovorni, pravni, ustavni i povijesni dug prema Hrvatima u BiH”, uz tvrdnju da Hrvati u BiH nisu mogli samostalno odlučivati o svom političkom statusu u okviru Daytonskog i Washingtonskog sporazuma.

„Hrvati u BiH ispunili su sve svoje povijesne obveze prema Republici Hrvatskoj kada je to bilo najpotrebnije za njezin opstanak i slobodu”, navodi čelnik HDZ 1990.

Cvitanović pritom tvrdi i da su Hrvati u BiH u procesu uspostave Daytonskog i Washingtonskog okvira pristali na politička rješenja „isključivo na zahtjev, nagovor i uz jamstva Republike Hrvatske”, navodeći kako su se, kako kaže, odrekli vlastitog entiteta te prihvatili ulazak u Federaciju BiH.

„Najjednostavnije kazano – Hrvati iz BiH nikada ne bi pristali odreći se svog entiteta i pristati na Federaciju BiH da to od nas nije tražila, zahtijevala i, u konačnici, naredila Republika Hrvatska”, navodi se u proglasu, u kojem se Hrvatska opisuje kao „nalogodavac i jamac” tih sporazuma.

Na kraju proglasa upozorava bošnjačku stranu u Federaciji BiH da će, ukoliko se nastavi praksa preglasavanja Hrvata, biti poduzete i druge političke i institucionalne mjere radi zaštite njihovih prava i osiguranja ravnopravnog sudjelovanja u vlasti, uz poruku da „mirno gledati vlastiti nestanak nećemo”.