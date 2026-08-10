VIDEO Žena se ubacila Vučiću pred kamerama: Skupljala sam glasove, zašto nisam dobila posao?

Vučić je u Novoj Varoši razgovarao s građanima, a žena je iskoristila priliku da ga javno upita zašto obećanje nikada nije ispunjeno. U razgovoru je prozvala i Krsta Janjuševića, direktora Srbijašuma, te predsjednika općine Nova Varoš Branka Bjelića, koji su također bili na mjestu događaja.

'2020. godine meni je obećano da ću dobiti posao. Rečeno mi je tada da ću, ako prikupim određeni broj glasova, dobiti posao. Ja posao nisam dobila, a nitko se nije udostojio da mi pojasni zašto', kazala je žena.