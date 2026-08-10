neugodna situacija

VIDEO Žena se ubacila Vučiću pred kamerama: Skupljala sam glasove, zašto nisam dobila posao?

I.V.

10.08.2026 u 23:08

Vučić u Novoj Varoši: Žena mu postavila vrlo neugodno pitanje
Vučić u Novoj Varoši: Žena mu postavila vrlo neugodno pitanje Izvor: Pink / Autor: X
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Novoj Varoši našao se u neugodnoj situaciji kada mu se pred kamerama obratila žena koja tvrdi da joj je na izborima 2020. godine obećan posao u zamjenu za prikupljanje glasova

Vučić je u Novoj Varoši razgovarao s građanima, a žena je iskoristila priliku da ga javno upita zašto obećanje nikada nije ispunjeno. U razgovoru je prozvala i Krsta Janjuševića, direktora Srbijašuma, te predsjednika općine Nova Varoš Branka Bjelića, koji su također bili na mjestu događaja.

'2020. godine meni je obećano da ću dobiti posao. Rečeno mi je tada da ću, ako prikupim određeni broj glasova, dobiti posao. Ja posao nisam dobila, a nitko se nije udostojio da mi pojasni zašto', kazala je žena.

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Dodala je da je posao navodno bio obećan i njezinu bratu, ali da je on na kraju dobio, kako je rekla, 'metlu'.

U tom trenutku Vučić joj je, vidljivo iziritiran, postavio kratko pitanje: 'Je li bilo dovoljno?', čime joj je, čini se, dao do znanja da bi trebala završiti s izlaganjem.

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