Ćorić: 'Podigli smo prosječne plaće na 6700 kuna'. Grčić: 'Niste vi nego poduzetnici'

Što najjače političke opcije nude biračima i kako obećano misle ispuniti? Nakon što je i HDZ predstavio svoj predizborni i gospodarski program, što je SDP, odnosno Restart koalicija učinila prošli tjedan, RTL Danas donio je sučeljavanje dvojice ključnih ljudi iz timova koji su radili te programe, Branka Grčića i Tomislava Ćorića.

'Možemo jamčiti da ćemo u sljedeće četiri godine nastaviti raditi ono što smo radili. Ukoliko se referiramo na 100.000 radnih mjesta, podsjetit ću da smo u posljednje četiri godine kreirali 110.000 radnih mjesta. Ako se referiramo na prosječnu plaću, u trenutku kad smo preuzeli odgovornost za Hrvatsku, ona je iznosila 5600 kuna, danas iznosi 6700 kuna. Dakle, ovaj iskorak koji namjeravamo napraviti, jest iskorak u perspektivnu i sigurnu budućnost za sve građane i građanke', rekao je Ćorić.

Grčić mu je replicirao kako je vrlo jasno da plaće dižu poduzetnici te da one o Vladi ovise indirektno.' Mi smo napravili jednu stvar koja ide u prilog ljudima koji imaju manju plaću, a HDZ ide uvijek svojim smjerom, on bi dizao samo veće plaće. Digli su plaće samo za one koji imaju 18.000 plus neto, a mi smo išli na povećanje osobnog odbitka', rekao je Grčić.