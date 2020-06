[VIDEO] HDZ predstavio svoj izborni program: 'Hrvatska je bolja zemlja nego 2016.'

HDZ je točno u 13 sati započeo s predstavljanjem svog izbornog programa nazvanog 'Sigurna Hrvatska'. Uoči predstavljanja neki detalji programa već su poznati pa se tako spominje dizanje prosječne plaće na 7600 kuna i minimalne plaće na 4250 kuna te smanjenje broja ministarstava i broja lokalnih dužnosnika

13.47 Ponovio je da je nedopustivo da cure informacije iz istraga. 'I tu ustrajem na tome - tko god unutar sustava ima takvu informaciju, mogao je to probiti. To nije dobro. Te aktivnosti moraju biti tajne. Što se mene tiče, ja bih volio da je to još trajalo pa bih volio da znam tko je još iza toga. Meni je najviše u interesu kao predsjedniku Vlade i HDZ-a da se ta priča rasvijetli. Ne možemo imati u sustavu koji se bavi time da netko probija mjere', kazao je Plenković.

13.43 Plenković je komentirao i buking servis koji se spominje u programu HDZ-a. 'Poduzetnici se bune? Kolege koji se bave turizmom svjesni su da postoji više od 100 tisuća iznajmljivača i mnogi koriste globalne servise. Iz onoga što naši ljudi kažu, velik dio sredstava ostane toj platformi. Ovo je ideja koja ide našem čovjeku poduzetniku u prilog. Ideja je da imate što manje davanja nekome trećem. To je bilo u prilog poduzetnicima', kazao je.