Cohen na putu prema zatvoru napao Trumpa

Michael Cohen, bivši osobni odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, u ponedjeljak je u razgovoru s novinarima napao svog bivšeg poslodavca prije no što se prijavio u zatvor gdje će odslužiti tri godine kazne.

Cohen, koji je prije tvrdio da bi "primio metak" za Trumpa, a sada ga naziva "prevarantom", do 14 sati trebao se prijaviti u zatvor u Otisvilleu u saveznoj državi New York, na odsluživanje kazne zbog ilegalne kupnje šutnje dviju žena koje su tvrdile da su imale spolne odnose s američkim predsjednikom, te zato što je lagao američkom Kongresu.

Cohenova zatvorska kazna predstavlja veliki pad za tog 52-godišnjeg odvjetnika s Long Islanda čija je karijera bila vezana za Trumpa dok je on iz nekretninskog magnata postajao reality zvijezda, a potom i predsjednik.

Informacije prikupljene u tim racijama dovele su do niza optužnica protiv Cohena koje su uzrokovale njegov dramatičan razlaz s Trumpom.

Cohen se sa svojim šefom javno rastao u srpnju 2018. kad je za ABC News poručio da će staviti svoju obitelj i odanost državi ispred predsjednika.

"Slijepa odanost"

U saslušanju pred Kongresom u Washingtonu Cohen je u veljači kazao kako se "srami što je izabrao sudjelovati u prikrivanju nedopuštenih radnji Trumpa umjesto da je slušao svoju savjest".

"Sramim se jer znam što je Trump. On je rasist. On je prevarant. On je varalica", istaknuo je tada.

Tijekom izricanja presude u prosincu u New Yorku Cohen je rekao kako se njegova "slabost može karakterizirati kao slijepa odanost Trumpu" te da je bio "slab jer nije imao snage propitkivati i odbiti njegove zahtjeve".