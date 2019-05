Tko je Roy Cohn, ozloglašeni odvjetnik za kojim žali Donald Trump

Američkog glavnog državnog odvjetnika Williama Barra neki su proteklih dana usporedili s Royom Cohnom, zloglasnim njujorškim odvjetnikom koji je pedesetih proganjao homoseksualce i komuniste, a kasnije zastupao mafijaše i razne bogataše, pa i samog predsjednika Donalda Trumpa koji navodno žali što Cohn više nije među živima

Priča oko moguće nedozvoljene suradnje između ljudi iz organizacijskog odbora predizborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i ljudi iz vrha ruske vlasti prividno je nedavno završila, kad je konačno završen izvještaj na koji se čekalo gotovo dvije godine. Robert Mueller , čovjek koji je od svibnja 2017. vodio istragu o ruskoj umiješanosti u američke izbore i svojevremeni direktor američke agencije FBI (Federal Bureau of Investigation), predao je izvještaj američkom glavnom državnom odvjetniku Williamu Barru, da bi ga on, nakon cenzuriranja određenih dijelova izvještaja, javno objavio.

Nakon što je završio školovanje za pravnika na poznatom sveučilištu Columbia , Roy Cohn se uz pomoć veza svoje obitelji uspio zaposliti u uredu državnog odvjetnika u New Yorku samo dan nakon polaganja pravosudnog ispita. Od samog početka karijere Cohn se istaknuo u procesima prokazivanja američke komunističke ljevice i špijuna Sovjetskog Saveza. Među najpoznatijim slučajevima bio je onaj Juliusa i Ethel Rosenberg, 1951. godine osuđenih zbog špijunaže za SSSR i potom smaknutih. Presuda je dobrim dijelom temeljena na priznanju Davida Greenglassa , brata Ethel Rosenberg, koji je kasnije izjavio da je lagao na suđenju i to na nagovor tužitelja, odnosno državnih odvjetnika. Svojevrstan konsenzus postoji oko toga da su Rosenbergovi bili krivi, ali i da je samo suđenje bilo nepravedno.

Cohn i McCarthy tvrdili su da strani komunisti ucjenjuju homoseksualce koji rade na državnim poslovima da im prosljeđuju tajne, a zauzvrat ih komunisti ne bi razotkrili kao homoseksualne osobe. Za Cohna se, inače, cijelog života nagađalo da je homoseksualac (kao i za McCarthyja), a 1986. godine umro je od posljedica AIDS-a. Pohod na homoseksualce i komuniste Cohna i McCarthyja je u jednom trenutku 1954. godine doveo u sukob i s američkom vojskom, nakon čega je McCarthy osramoćen i njegova popularnost je naglo opala.

Cohn se tada posvećuje privatnoj odvjetničkoj praksi u New Yorku. U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri zastupao je velik broj poznatih imena. Klijenti su mu bili grčki milijarder Aristotel Onassis, mafijaši Tony Salerno, John Gotti i Carmine Galante, katolička nadbiskupija New Yorka, pa George Steinbrenner, vlasnik bejzbolskog kluba New York Yankees, te medijski magnat Rupert Murdoch. Kao odvjetnik imao je reputaciju osobe koja dobiva procese zahvaljujući zastrašivanju, laganju i zataškavanju. Bilo kakve optužbe protiv sebe zanijekao bi te bi nastavio 'lagati još glasnije', opisuje britanski The Guardian.