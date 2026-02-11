teška razaranja

Ciklon na Madagaskaru usmrtio najmanje 20 ljudi

V. B./Hina

11.02.2026 u 20:16

Ciklon na Madagaskaru
Ciklon na Madagaskaru Izvor: Screenshot / Autor: X Yeni Journal
Ciklon Gezani usmrtio je najmanje 20 ljudi i prouzročio teška razaranja na Madagaskaru, izvijestile su u srijedu lokalne vlasti

Još 15 osoba se vodi kao nestalo, a najmanje 33 osobe su ozlijeđene kada je ciklon, koji je u utorak navečer stigao do kopna, zahvatio otok brzinom do 270 kilometara na sat, priopćio je Nacionalni ured za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu.

Potpuni razmjeri razaranja i broj ljudi zahvaćenih katastrofom još se ne mogu definitivno utvrditi, dodao je ured. Do jutra je prosječna brzina vjetra pala na oko 110 kilometara na sat.

Sjeveroistočni lučki grad Toamasina, drugi po veličini grad Madagaskara, posebno je teško pogođen jakim udarima vjetra i olujnom kišom. Oko 90 posto svih kuća ondje je oštećeno, tvrde vlasti grada u kojem živi pola milijuna ljudi.

Ulice su blokirala srušena stabla, električni stupovi i krhotine. Prekidi telekomunikacia i opskrbe strujom ometali su napore spašavanja.

U regiji Atsinanana uništeno je oko 80 posto infrastrukture. Prema prvim podacima, oko 6000 ljudi tamo je ostalo bez krova nad glavom.

Otočnu državu od oko 30 milijuna stanovnika, smještenu u Indijskom oceanu uz obalu Mozambika, često pogađaju jake tropske oluje.

Tropska oluja Freddy opustošila je Madagaskar, kao i Mozambik i Malavi na kopnu prije otprilike tri godine, a umrlo je više od 500 ljudi.

