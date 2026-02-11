Ciklon na Madagaskaru usmrtio najmanje 20 ljudi

Još 15 osoba se vodi kao nestalo, a najmanje 33 osobe su ozlijeđene kada je ciklon, koji je u utorak navečer stigao do kopna, zahvatio otok brzinom do 270 kilometara na sat, priopćio je Nacionalni ured za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu.

Potpuni razmjeri razaranja i broj ljudi zahvaćenih katastrofom još se ne mogu definitivno utvrditi, dodao je ured. Do jutra je prosječna brzina vjetra pala na oko 110 kilometara na sat.

Sjeveroistočni lučki grad Toamasina, drugi po veličini grad Madagaskara, posebno je teško pogođen jakim udarima vjetra i olujnom kišom. Oko 90 posto svih kuća ondje je oštećeno, tvrde vlasti grada u kojem živi pola milijuna ljudi.