OZLIJEĐENO 15 LJUDI

Četiri osobe poginule u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju

L. Š. / Hina

09.06.2026 u 07:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Društvene mreže / Autor: Volodimir Zelenski/X
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U ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju u istočnoj Ukrajini ubijene su četiri osobe, a ozlijeđeno ih je još oko 15, rekao je guverner regije Oleh Sinehubov u utorak na Telegramu, dodajući da hitne službe rade na gašenju požara

U Čugujevu su u 'neprijateljskom napadu' ubijene tri žene u dobi od 22, 56 i 70 godina, kao i 56-godišnji muškarac, rekao je Sinehubov. U gradu Harkivu u zračnim je napadima ozlijeđeno 15 osoba, dodao je.

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Rusko bombardiranje stambenih područja Ukrajine gotovo svakodnevno odnosi živote. Kijev uzvraća redovitim napadima na ciljeve na okupiranom, ali i na ruskom teritoriju. Otkako je započela masovna ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022., u toj je zemlji ubijeno najmanje 15.850 civila, a 44.800 ih je ozlijeđeno, prema podacima UN-a iz travnja.

Najnoviji su napadi uslijedili dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraćao u Kijev iz Londona, gdje je s čelnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke razgovarao o tome kako nastaviti s rješavanjem ovog rata koji traje već više od četiri godine.

Mirovni napori između Ukrajine i Rusije u kojima posreduje SAD-a zapali su u zastoj budući da je Washington sada usredotočen na rješavanje svojeg rata s Iranom.

Zelenskij je u ponedjeljak rekao da je imao 'pozitivan' razgovor s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, pohvalivši, kako je rekao, njihovu spremnost da rade na rješenju rata u Ukrajini u nadolazećim tjednima.

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