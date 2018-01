Pala vlada u Češkoj, raspušta se nakon što joj je izglasano nepovjerenje

Češka vlada pod vodstvom premijera Andreja Babiša pristala je na raspuštanje u srijedu nakon što je manjinski kabinet izgubio povjerenje u parlamentarnom glasanju dan ranije

Predsjednikov glasnogovornik rekao je da će Zeman prihvatiti ostavku do kraja radnog tjedna.

Policija optužuje Babiša, drugog najbogatijeg čovjeka u zemlji, da je zatajio vlasništvo nad jednom od svojih kompanija prije deset godina kako bi dobio potporu od 2 milijuna eura uglavnom sredstava EU-a.

On je zloupotrebe nijekao. U slučaju je osuđen, no stekao je imunitet od kaznenog progona kad je dobio mjesto u donjem domu u listopadu na općim izborima u kojima je njegova stranka ANO pobjednik sa širokom marginom no nije uspjela dobiti većinu.

Parlament će odlučiti hoće li Babišu ukinuti imunitet u petak.

Ostalih osam stranaka u parlamentu dosad je odbijalo svaki oblik suradnje s ANO, unatoč tome što njihova odlučujuća pobjeda znači da će biti u svakoj održivoj vladi, s Babišom ili bez njega.