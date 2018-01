Čeka nas neumorna kiša, pred kraj dana moguć i snijeg

Iako je jučer i danas hladnije nego što je bilo proteklih toplih dana, temperatura će tek u idućim danima poprimiti vrijednosti primjerene godišnjem dobu. Barem nakratko.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz više oblaka podno Velebita gdje će bura imati olujne udare. Drugdje bura umjerena do jaka, a temperatura zraka većinom od 6 stupnjeva ujutro do 11 danju. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčanije nego danas.

Prevladavat će sunčano, a puhat će umjerena do jaka bura uz većinom umjereno valovito more. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, najviša dnevna između 10 i 15 stupnjeva. Podjednaka temperatura te umjerena do jaka bura sutra i na jugu zemlje gdje će biti pretežno sunčano s povremeno umjerenom naoblakom. Krajem dana porast naoblake i mogućnost kiše.