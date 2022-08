Capak o jeseni i koronavirusu: Maske da, ali radikalnih mjera kakvih smo imali prije više neće biti; pojasnio je i četvrtu dozu cijepljenja

U posljednja 24 sata zabilježena su 1874 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 7277, no bliži nam se jesen koja je prošlih godina pokazala bujanje virusa među populacijom

O ranijoj vijesti da zaraženi više neće morati u sedmodnevnu izolaciju Capak je rekao da je to bila jedna od opcija eventualnih proširenja i liberalizacije mjera: 'To je prerano izašlo u medije i prerano se o tome počelo razgovarati jer je to bila samo jedna od opcija o kojoj se diskutiralo u stručnim krugovima. Nije se imalo namjeru o tome izaći u javnost dok se to pažljivo ne prodiskutira', rekao je Capak.

O tome hoće li biti zatvaranja i mjera kakve smo gledali prošle zime, Capak kaže da - takvih mjera više neće biti.

'Nekih radikalnih mjera kakvih smo imali prije više neće biti, upoznali smo virus. Maske je moguće da će se vratiti, to je jedna od mjera koja bi se mogla vratiti na mjesta gdje se okuplja više ljudi poput javnog prijevoza', kazao je Capak.

Tko se treba cijepiti četvrtom dozom

Za četvrtu dozu navodi kako preporučavaju osobama koje imaju više od 60 godina i koje imaju kronične bolesti - da se cijepe četvrtom dozom prije dolaska novog cjepiva.

"O cijepljenju s novim varijantama ćemo znati više nakon registracije i dostave podataka od EMA-e", navodi.

"Ne zabranjujemo nikome da se cijepi četvrtom dozom. Cijepimo sve koji se žele cijepiti i takva je preporuka, iako za neke kategorije kod mladih i zdravih ljudi su studije pokazale da nema koristi od četvrte doze", zaključio je Capak.