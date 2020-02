Butković komentirao Kovačevu usporedbu Plenkovića i Tita: 'To je jako pametna izjava, oštroumna'

U ponedjeljak navečer u prostorima Narodnog sveučilišta Dubrava obilježava se 30 godina osnutka HDZ-a u zagrebačkoj Dubravi, a obljetnica je bila u sjeni predstojećih unutarstranačkih izbora

Upitan koliko je realno očekivati da HDZ zadržati jedinstvo nakon što je već sada krenuo niz međusobnih prozivki između članova dvije struje na izborima, Butković je rekao:

- Izaći ćemo jedinstveni, u to sam siguran. Kad smo gubili vlast 2011. brzo smo se vratili jer smo pokazali snagu. To se ovaj put neće dogoditi. Što se koalicije s HNS-om tiče, više nije postojala koalicija s Mostom... Nisam bio na tim sastancima pa ne znam što se događalo, ali znam da se o koalicijama raspravljala i postojala je jednoglasna odluka da se tako napravi. Svi smo digli ruke za to, ne samo on.