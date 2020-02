Brkićeva potpora Kovaču i Penavi izazvala brojne reakcije HDZ-ovaca, evo što kaže Plenković

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a, Tomo Medved, komentirao je uoči sastanka u stranci potporu koju je Milijan Brkić iskazao protukandidatu Andreja Plenkovića za mjesto šefa stranke, Miri Kovaču. Kratko se oglasio i sam Plenković

Član izbornog stožera Andreja Plenkovića, Ivan Anušić smatra da ne postoje pojedinačni timovi na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. 'Ja kažem da nema apsolutno nikakvih posebnih pojedinačnih timova koji sad rade nešto što kad završe izbori 15. ožujka neće raditi i drugi. Ne treba potencirati podjele, oni koji se natječu natječu se da bi vidjeli kako unaprijediti rad HDZ-a i provodili svoje ideje i vizije', rekao je Anušić.

'Nismo jedni drugima suprotstavljeni kao na unutarstranačkim izborima', dodao je.

Smatra da aktualni šef stranke, Plenković, ne gradi kult ličnosti, kako ga je okarakterizirao Milijan Brkić.

'Kult ličnosti se radi na specifičan način na koji su ga radili neki drugi bivši predsjednici HDZ-a', rekao je Anušić, ne htijući otkriti o kome se radi.

'Ja to tako ne doživljavam, ja ću sada u biti reći zbog čega se sada dvoumimo i zbog čega Andrej Plenković, a zašto ne Andrej Plenković.U ovom trenutku u svemu ovome o čemu se radi, Andrej Plenković je napravio za budućnost Hrvatske više nego većina premijera koji su imali ulogu premijera u svom ovom vremenu od samostalnosti Republike Hrvatske. Ono što mene zanima i što je moj interes je budućnost Hrvatske, budućnost ljudi koji žive u ovoj Hrvatskoj, budućnost nas koji sad živimo i onih koji dolaze, budućnost Slavonije i Baranje. I dok to bude u fokusu i dok ja to budem percipirao da ide u tom smjeru, imat će moju potporu', rekao je Anušić.

'Svi koji frazama pokušavaju na emocije dobiti birače, to za mene ne prolazi', dodao je.

Odluku Milijana Brkića da podrži Miru Kovača i Ivana Penavu komentirao je i ministar Oleg Butković.

'On se odlučio, odabrao predsjednika stranke i svoju stranu', rekao je Butković, ne htijući komentirati Brkićevu izjavu o kultu ličnosti Andreja Plenkovića.

'Suzdržimo se takvih izjava, takve izjave neće doprinijeti u jedinstvu HDZ-a', rekao je Butković.

Podsjetimo, zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić najavio je u nedjelju da će se kandidirati za potpredsjednika stranke, podržao je opciju Mire Kovača i Ivana Penave što se tiče politika, a u žestokoj kritici je predsjednika HDZ-a Plenkovića optužio da se okružio poslušnicima i stvorio kult obožavanja velikog vođe.