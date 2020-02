'Kad mi pobijedimo neće više biti Josipa Broza Tita u HDZ-u'

Kandidati za predsjednika, zamjenika predsjednika te potpredsjednika HDZ-a, Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier potpisali su obrasce za prijavu kandidatura u središnjici HDZ-a i tako službeno počeli kampanju za unutarstranačke izbore, javlja N1

Mi smo uvjereni da smo to mi, mi želimo da HDZ bude normalna, ne lijeva, nego demokršćanska stranka koja želi da Hrvatska bude prosperitetna, napredna zemlja, da u Hrvatskoj na vlasti budu oni koji su čestiti, sposobni. Mi smo za čistu Hrvatsku čistih ruku, a to može samo HDZ.

'Ne može biti u interesu HDZ da HDZ izgubi sljedeće izbore, to bi za HDZ bilo fatalno, gore nego 2011 godine. HDZ treba resetirati, rekonstruirati, vratiti članstvu. Članstvo će sada imati veliku šansu pokazati, bez straha, kome želi pokazati povjerenje za vodstvo.

Nakon što smo se prije 30 godine izborili za slobodnu Hrvatsku, Hrvatsku svrstli na politički zapad, zadatak je naših političara da Hrvatska bude napredna zemlja, da omogućimo ljudima da žive pristojno od plaće, mirovine, da se mladima omogući da žive svoj san. Više neće biti krivih i lažnih obećanja, bit ćemo čistih ruku i ljudima ćemo omogućiti da ostvare sve što žele u životu.

HDZ je sada druga stranka po rejtingu, nije prva stranka na političkoj sceni. HDZ će s nama, to je naš slogan - uvijek biti prvi, to smo mi, to jer naša opcija za promjenu', rekao je Miro Kovač, prenosi N1.