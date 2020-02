Bandić odbio sve amandmane HDZ-a na GUP

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbio je u ponedjeljak preostalih 11 HDZ-ovih amandmana na izmjene i dopune zagrebačkog GUP-a jer nisu bili u javnoj raspravi

Gradonačelnik je ujutro na početku sjednice povukao iz postupka vlastitih šest amandmane, Klub gradskih zastupnika njegove Stranka rada i solidarnosti te Zelene liste povukli su 65 podnesenih amandmana, a Klub HDZ-a tada je povukao četiri od 15 podnesenih amandmana.

Kazimir Ilijaš, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, prokomentirao je Bndićev zaključak.

"Zaprimili smo zaključak u kojem je navedeno da amandmani nisu prošli određenu proceduru. Kad bi tome bilo tako onda svi amandmani ne bi imali smisla. Amandmani se mogu pondnijeti do zaključenja rasprave, kao što se mogu i povući. Mi ostajemo pri svojim amandmanima. Postupit ćemo odgovorno, stojimo kod naših amandmana. Smatramo da su oni upravo ono što treba u urbanističkom dijelu grada Zagreba", izjavio je Ilijaš.

Upitan hoće li sadapodržati GUP rekao je kako će njihov glas ovisiti o tome kako će proći njihovi amandmani. Ako ih podrže Bandićevi zastupnici onda će i oni podržati GUP, u protivnom neće ga podržati, što su istaknuli i ranije.

'Ostajemo pri svojim amandmanima i to je naš konačni stav. Što se tiče drugih opcija koje uključuju povlačenje GUP-a sa sjednice, do toga može doći, to je stvar svakog kluba. Ali to morate pitati njih, naš je stav pozna', rekao je Ilijaš.