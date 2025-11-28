Bruxelles postavio ultimatum Ukrajini: Riješite korupciju ako želite u EU

Kijev mora ozbiljno kazneno goniti korumpirane političare i poduzetnike ako želi pristupiti Europskoj uniji, upozorio je visoki dužnosnik iz Bruxellesa. Poruka iz Unije dolazi u trenutku kada jača pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog rasplamsalih optužbi za korupciju, piše Politico

Europski povjerenik za pravosuđe Michael McGrath poručio je u razgovoru za Politico da europske vlade neće podržati pristupanje zemlje kandidatkinje poput Ukrajine osim ako ne dokaže da ima učinkovit sustav za iskorjenjivanje kriminala na najvišim razinama društva. Iako je proces reformi u Ukrajini 'dug put', McGrath je kazao kako vjeruje da Kijev ulaže 'najbolje napore' u borbi protiv korupcije, dodajući da je u redovitom kontaktu s ukrajinskim vlastima.

Govoreći u kontekstu istrage o navodnoj zavjeri za pronevjeru oko 100 milijuna dolara iz ukrajinskog energetskog sektora, koja obuhvaća i visoke dužnosnike bliske Zelenskom i njegovoj vladi, McGrath je naglasio: 'Svaka zemlja kandidatkinja mora imati čvrst sustav za rješavanje slučajeva visoke korupcije. Morate imati robusni sustava za istrage, a na kraju i za kazneni progon i presude — te dokazati uspješnu prakse na tom području, što zahtijevamo od svih naših članica, a svakako i od onih koje žele pristupiti Europskoj uniji.'

Nakon McGrathovih komentara, protukorupcijski istražitelji u sklopu istrage pretresli su ured najmoćnijeg savjetnika Zelenskog, Andrija Jermaka. Nako toga Jermak je podnio ostavku. Istraga dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za Ukrajinu, budući da američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum, u kojem bi se moglo tražiti da Ukrajina ustupi teritorij Rusiji. Ukrajina je u procesu prijave za članstvo u EU, no napredak je zaustavljen zbog protivljenja Mađarske. McGrath je rekao da 'isti standard vrijedi za sve zemlje kandidatkinje', dodavši da su 'vladavina prava i pravosudne reforme u središtu procesa pristupanja.'

