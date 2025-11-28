Izvor: Rubio planira izostati s NATO-vog susreta ministara idući tjedan

Washington će umjesto ministra predstavljati njegov zamjenik Christopher Landau, rekao je Reutersu dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Nije još poznat razlog zašto je Rubio odlučio preskočiti sastanak 3. prosinca, ali njegovi bi se planovi mogli promijeniti u posljednjem trenutku. No najava njegovog izglednog izostanka dolazi u vrijeme dok američki i ukrajinski dužnosnici rade na pomirivanju razlika oko mirovnog plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za kraj rata u Ukrajini, te dok dio europskih diplomata izražava nezadovoljstvo što su izostavljeni iz tog procesa.

U pravilu se godišnje održavaju dva formalna susreta šefova diplomacije država NATO-a, a iznimno je rijetko da s njih izostaje najviši predstavnik američke diplomacije.

Tijekom prvog Trumpovog mandata tadašnji državni tajnik Rex Tillerson 2017. je prvotno planirao izostati sa sastanka u travnju, no sastanak je tada pomaknut kako bi odgovarao njegovom rasporedu.