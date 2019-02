Britanski supermarketi uoči Brexita nastoje osigurati dovoljne zalihe robe

Britanci bi se mogli suočiti s nedostatkom svježe hrane, kao i rastom cijena i manjom raznovrsnošću robe na policama supermarketa, ako Britanija sljedećeg mjeseca napusti EU bez dogovora, upozoravaju iz prehrambene industrije

Upozorenja, pa čak i razgovori o tome hoće li biti potrebno racioniranje potrošnje, odražavaju zabrinutost velikog broja prehrambenih poduzeća, čiji predstavnici kažu da ih pogađa neizvjesnost u Britaniji, koja se nekad smatrala uporištem zapadne gospodarske i političke stabilnosti.

Posljednji put takva je situacija zabilježena pred dva desetljeća kad su prosvjedi protiv poskupljenja goriva potaknuli paniku i ozbiljno pogodili britansku opskrbu hranom. Tada su neki supermarketi morali ograničiti prodaju mlijeka i kruha te su upozoravali da će im zalihe nestati kroz par dana.

Direktori prehrambenih lanaca kažu da je Britanija sada bolje pripremljena nego 2000., no poremećaji bi mogli biti puno širi i trajati dulje od nekoliko dana, koliko je onda trebalo da se riješi spor oko cijene goriva.

Čelnik Federacije veleprodajnih distributera James Bielby rekao je da su članovi udruženja - maloprodajne i tvrtke za catering - zatražili dodatne količine roba za zalihe i to za razdoblje od jednog do osam tjedana. No, skladištenje u industriji koja djeluje na principu 'just-in-time' ograničeno je maksimalnim rokom trajanja hrane.

Intenzivna konkurencija i niske marže u britanskom sektoru supermarketa također su planiranje nepredviđenih situacija učinile kompliciranijim. Glavni ekonomist IGD-a James Walton koji radi s industrijom na poboljšanju opskrbnih lanaca, ističe da se skladištenje roba smanjivalo tijekom više desetljeća da bi se oslobodio obrtni kapital.

Tko je i imao slobodnog prostora u skladištima, sad ga je popunio. 'Sada se koristi višak slobodnog prostora u trgovinama, a kontejneri se nalaze i na parkiralištima', rekao je Walton.

Čelnik drugog najvećeg britanskog lanca supermarketa Sainsbury's Mike Coupe kazao je kako im zalihe neće dugo potrajati. 'Mi nemamo kapacitete, a ne može ni država gomilati zalihe za više od nekoliko dana', poručio je nedavno.

Britanija polovinu svojih potreba za hranom podmiruje iz uvoza, i dok se neka prevozi zračnim putem, većina dolazi kamionima kroz Dover, glavna britanska vrata prema Europi.