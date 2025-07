Britanci mijenjaju stare 'sokolove' za nove, a evo tko bi trebao dobiti unosan posao

Izvor: Društvene mreže / Autor: Air shows in Japan

Nijedna procjena dostupnih opcija ne bi bila potpuna bez uključivanja Red Hawka, iako bi njegovo usvajanje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo malo vjerojatno iz više razloga. Osim kašnjenja koja odgađaju potpuno uvođenje u upotrebu, korištenje turboventilatorskog motora s naknadnim izgaranjem stvara značajne troškove, a njegovo održavanje je složeno. Bez čvrstog domaćeg partnera u konstruiranju i izgradnji budućeg trenažera to je također vrlo malo vjerojatno jer službeni London smatra da se značajan dio proizvodnog procesa treba dovršiti u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi perspektiva budućeg trenažera dobila na političkoj i ekonomskoj težini.

Hawk T2 se koristi kao mlazni trenažni avion za pilote RAF-a od 2012. godine, a u potpunosti je preuzeo sve dužnosti u toj ulozi 2016., nakon raspuštanja 208. eskadrile opremljene Hawkom T1. Potonji je pak ostao u službi 100. eskadrile i 736. mornaričke zračne eskadrile, kao i RAF-ova Središta za zrakoplovnu medicinu (RAFCAM) do 2020. godine. Trenutni planirani rok trajanja za T1 je do 2030., a RAF vjeruje da će flota tih aviona izdržati još pet godina korištenja. Inače, Hawk T1 je ušao u službu RAF-a 1976., a T2, koji proizvođač BAE interno označava kao Hawk 128, preuzeo je osnovni dizajn prethodnika, uz nadograđene izvozne varijante, da bi nastao mlazni trenažni avion koji svojim karakteristikama više podsjeća na borbene modele poput Typhoona, stoga je samo 10 posto dijelova zajedničko objema varijantama.

Važno je i to da su piloti RAF-a već završili tečajeve obuke na modelu M-346 u sklopu Međunarodne škole za obuku pilota (IFTS) u talijanskom Decimomannuu.

Zanimljivo je to da je krajem svibnja ove godine M-345 stigao u Boscombe Down , britanski centar za ispitivanje i testiranje vojnih zrakoplova. Talijanska tvrtka je, naime, odabrala tu bazu kao najprikladnije središte za konačnu kvalifikaciju M-345 za rad u ekstremnim uvjetima okoliša u namjenskim hangarima i laboratorijima. Vojni analitičari ocjenjuju da bi M-346 bio prikladnija ponuda za RAF jer se u Italiji ti avioni koriste kao uvodne trenažne letjelice prije prelaska pilota na Typhoon i F-35, odnosno borbene modele koje podjednako koriste Talijani i Britanci.

Međutim, s obzirom na to da prototip još uvijek nije u letnom stanju, sigurna narudžba u idućih godinu dana i dalje ne bi rezultirala operativnim avionima tog tipa prije kraja tekućeg desetljeća. Aeralis ima snažnu prednost jer bi razvijao u potpunosti britanski proizvod, što znači da bi se sav dizajn, razvoj i proizvodnja mogli odvijati u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema navodima analitičara s portala The Aviationist, za ovu nabavu to nije važno samo s ekonomskog i političkog stajališta, već i kao prestiž i reklama za britansku industriju. Valja napomenuti da su Red Arrows oduvijek letjeli avionima britanske proizvodnje, djelujući pritom kao globalni ambasadori njihove zrakoplovne industrije.

Postoji potencijal i za razvoj palubne varijante kompatibilne s nosačima zrakoplova klase Queen Elizabeth. Najvjerojatnije bi to bila konstrukcija usklađena s katapultom i kabelima za zaustavljanje prilikom slijetanja na palubu, iskorištavajući pritom predložene modifikacije nosača da bi se omogućio rad većeg broja bespilotnih platformi. Za odabir Aeralisova aviona mogla bi biti presudna činjenica da ta tvrtka otprije ima sklopljene sporazume s nizom vodećih industrijskih partnera na Otoku, a nije zanemariva ni činjenica da bi ulaganja u domaću industriju zadovoljila i tamošnje ministarstvo financija jer bi novac u tom slučaju ostao na domaćem terenu.