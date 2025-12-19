Belgija zadovoljna raspravom o ruskoj imovini: 'Izbjegli smo kaos'

Čelnici Europske unije odlučili su u petak zadužiti se za financiranje ukrajinske obrane od Rusije za sljedeće dvije godine umjesto korištenja zamrznute ruske imovine, čime su se zaobišle podjele oko plana financiranja Kijeva.

"Danas smo odobrili odluku o davanju 90 milijardi eura Ukrajini", rekao je predsjedatelj samita EU-a Antonio Costa na konferenciji za novinare rano u petak ujutro nakon višesatnih razgovora među čelnicima u Bruxellesu. "Hitno ćemo osigurati zajam podržan proračunom Europske unije." Čelnici su također dali Europskoj komisiji mandat da nastavi raditi na takozvanom reparacijskom zajmu temeljenom na ruskoj imobiliziranoj imovini, ali ta se opcija zasad pokazala neizvedivom, prije svega zbog otpora Belgije, gdje se nalazi većina imovine. Ideja o zaduživanju EU-a u početku se činila neizvedivom jer zahtijeva jednoglasnost, a mađarski premijer Viktor Orban, prijateljski nastrojen prema Rusiji, protivio se tome. No Mađarska, Slovačka i Češka složile su se da se plan provede sve dok financijski ne utječe na njih.

Čelnici EU-a rekli su da će ruska imovina u ukupnom iznosu od 210 milijardi eura u EU-u, ostati zamrznuta dok Moskva ne plati ratnu odštetu Ukrajini. Ako Moskva ikada to učini, Ukrajina bi tada mogla upotrijebiti svoj novac za otplatu zajma. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Europskom vijeću na toj odluci. „Ovo je značajna podrška koja istinski jača našu otpornost“, napisao je Zelenski na aplikaciji Telegram. „Važno je da ruska imovina ostane zamrznuta i da je Ukrajina dobila jamstvo financijske sigurnosti za nadolazeće godine.“

Korištenje ruske imovine: "Prekomplicirano" "Ovo su dobre vijesti za Ukrajinu i loše vijesti za Rusiju, a to je i bila naša namjera", rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. Ulozi za pronalaženje novca za Kijev bili su visoki jer bi bez financijske pomoći EU-a Ukrajina ostala bez novca u drugom tromjesečju sljedeće godine i najvjerojatnije izgubila rat od Rusije. To bi, strahuje EU, moglo učiniti stvarnijom prijetnju ruske agresije protiv Europe. Odluka je donesena nakon višesatnih rasprava među čelnicima o tehničkim detaljima dosad neviđenog zajma temeljenog na zamrznutoj ruskoj imovini, koji se pokazao previše složenim ili politički zahtjevnim za rješavanje u ovoj fazi.

Glavna poteškoća bila je osigurati Belgiji, gdje se nalazi 185 milijardi eura ukupne ruske imovine u Europi, dovoljna jamstva protiv financijskih i pravnih rizika od potencijalne ruske odmazde za isplatu novca Ukrajini. "Bilo je toliko pitanja o Zajmu za reparacije da smo morali prijeći na Plan B. Racionalnost je prevladala", rekao je belgijski premijer Bart De Wever na konferenciji za novinare. "EU je izbjegao kaos i podjele i ostao ujedinjen", rekao je. Pobjeda Mađarske Javne financije diljem EU-a već su opterećene visokim razinama duga zbog čega Europska komisija i jest predložila korištenje ruske imovine za zajam Kijevu, ili, ako se to ne usvoji, zajedničko zaduživanje s temeljem u proračunu EU-a. Usvajanjem druge opcije Orban je proglasio diplomatsku pobjedu. „Orban je dobio što je želio: bez reparacijskog kredita. I djelovanje bez Mađarske, Češke i Slovačke“, rekao je diplomat EU-a.