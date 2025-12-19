Došao je i taj dan: Putin održava tradicionalnu maratonsku press konferenciju

Ruski predsjednik Vladimir Putin najvjerojatnije će u petak na redovitoj maratonskoj konferenciji za novinare povodom kraja godine poslati signal SAD-u i europskim silama o svojoj želji za mirom ili još rata u Ukrajini

Putin, ruski vrhovni vođa od posljednjeg dana 1999., vodit će konferenciju za novinare i telefonski razgovor s građanima povodom kraja godine, a početak je zakazan za petak u 10 sati po hrvatskom vremenu. Na događaju zvanom 'Rezultati godine', kojeg Putin održava u različitim formatima od 2001., ruski predsjednik odgovara na desetke pitanja o svemu - od rasta cijena i vlastite budućnosti do nuklearnog oružja i onoga što Kremlj naziva 'specijalnom vojnom operacijom' u Ukrajini.

Putinova press konferencija Izvor: Društvene mreže / Autor: Sky news

Oni koji će sudjelovati na press konferenciji morali su obaviti test na covid, što je još uvijek rutinska praksa za sastanke u kojima sudjeluje 73-godišnji Putin. Uoči maratonske press konferencije glavno je pitanje hoće li Putin pristati na kraj najsmrtonosnijeg rata u Europi od Drugog svjetskog rata, u kojoj će mjeri europske sile biti marginalizirane i hoće li mirovni sporazum postignut uz posredovanje SAD-a uspjeti. Ukrajina i njezini europski saveznici zabrinuti su da bi Trump mogao 'prodati' Ukrajinu i prepustiti europskim silama da plate račun za podršku razorenoj Ukrajini. Slažu se s bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom rekavši da je ruska invazija bila otimanje zemlje u imperijalnom stilu za koje Moskva mora biti kažnjena, stav koji je Trump osporio. Čelnici Europske unije u petak su odlučili posuditi novac za financiranje ukrajinske obrane za sljedeće dvije godine, nakon što se nisu uspjeli dogovoriti oko plana financiranja Kijeva ruskom državnom gotovinom.

Putin rat opisuje kao prekretnicu u odnosima sa Zapadom, koji je, kako kaže, ponizio Rusiju nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine proširenjem NATO-a i zadiranjem u ono što smatra sferom utjecaja Moskve. Kraj rata mogao bi ponovno povezati Rusiju, koja posjeduje neke od najvećih svjetskih rezervi prirodnih resursa, od nafte i plina do dijamanata i rijetkih zemalja, sa SAD-om. Nastavak rata doveo bi do mnogo više smrti, iscrpio bi gospodarstva Ukrajine, Rusije i europskih sila te povećao šanse za eskalaciju rata. Američki dužnosnici kažu da su Rusija i Ukrajina pretrpjele više od 2 milijuna žrtava, uključujući mrtve i ranjene od početka rata. Ni Rusija ni Ukrajina ne otkrivaju vjerodostojne procjene svojih gubitaka.

Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025' Izvor: EPA / Autor: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL







+4 Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025' Izvor: EPA / Autor: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL