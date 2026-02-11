Britanci jačaju arktičko krilo: Udvostručuje se broj vojnika u Norveškoj

Healey je precizirao kako će se broj pripadnika oružanih snaga stacioniranih u Norveškoj povećati s oko tisuću na dvije tisuće.

Odluka dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti NATO saveznika zbog ruskih aktivnosti na Arktiku zbog kojih se ponovno otvaraju stare hladnoratovske baze te jača vojna prisutnost u regiji, piše BBC.

"Zahtjevi za obranom rastu, a Rusija predstavlja najveću prijetnju sigurnosti Arktika i krajnjeg sjevera koju smo vidjeli još od Hladnog rata", kazao je Healey.