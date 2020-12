Brexit: Trgovinski pregovori su u 'završnoj fazi'

Značajan napredak ostvaren je u srijedu u trgovinskim pregovorima između Europske unije i Velike Britanije za razdoblje nakon brexita, reklo je u srijedu nekoliko izvora iz EU-a novinskoj agenciji dpa.

No Downing Street i dužnosnici EU-a rekli su agenciji dpa da pregovori i dalje traju.

Glasine da su dvije strane dogovorile sporazum počele su se širiti ovo popodne, dok je nekoliko medija ustvrdilo da je došlo do sporazuma.

U međuvremenu je izvor iz Downing Streeta rekao da je dosezanje trgovinskog sporazuma "moguće, no daleko od sigurnog", prema Press Associationu.

Problematika poštenog tržišnog natjecanja između dva trgovinska partnera riješena je, prema izvorima. Preostao je jedino spor o ribarenju, no bilo je govora u srijedu poslijepodne da su dvije strane sve bliže postizanju sporazuma.

Velika Britanija formalno je napustila Europsku uniju u siječnju, no ostala je dio jedinstvenog tržišta i carinske unije do kraja prijelaznog razdoblja koje traje do 31. prosinca.

Bez trgovinskog sporazuma prekogranična trgovina odvijat će se po pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WHO), s carinama koje će povećavati cijene i stvarati mnogo administrativnih prepreka.

Neuspjeli pregovori mogli bi pogoršati i buduće odnose Londona i Bruxellesa, ocjenjuje dpa, podsjećajući da su obje strane više puta rekle da žele pronaći način da dogovore sporazum.