Brexit bez dogovora ugrožava mir u Sjevernoj Irskoj

Sinn Fein, stranka koja je predstavljala političko krilo IRA-e, upozorila je odmah nakon što je u britanskom parlamentu odbijen sporazum premijerke Therese May o izlasku iz Europske unije da takva odluka predstavlja potpunu ignoranciju Iraca, njihovih pravila, gospodarstva i Sporazuma na Veliki petak. Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj je i dalje krhak, a mogućnost da se uvede granica između zajednica na irskom otoku mogla bi ga potkopati, strahuju mnogi

Od sedamdesetih do devedesetih godina prošlog stoljeća bilo je mnogo borbi između oružanih skupina s obje strane i mnogi su ljudi poginuli. Kako bi se riješio sukob, iz Londona su poslane britanske trupe, ali njihov dolazak samo je pogoršao situaciju te su odmah došli u sukob s republikanskim oružanim skupinama, od kojih je najveća bila Irska republikanska vojska (IRA).

Kada se to dogodilo, stanovništvo Sjeverne Irske podijelilo se na dva tabora: unioniste, koji su bili sretni što ostaju dijelom Velike Britanije - neki od njih su se zvali i lojalisti (jer su bili odani, lojalni, britanskoj kruni) - i republikance, koji su htjeli da Sjeverna Irska bude neovisna od Velike Britanije te da se pridruži Republici Irskoj. Republikance se nazivalo i nacionalistima. Unionisti su uglavnom bili protestanti, a republikanci su uglavnom bili katolici.

No nakon godina borbe došlo je do promjene početkom devedesetih, kada je IRA objavila da će prestati s oružanom borbom otvorivši prostor da se postigne mirovni sporazum. Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj započeo je nakon sporazuma Velike Britanije i Irske iz 1995. U srpnju 1997. IRA je objavila prekid vatre, a nakon gotovo dvije godine razgovora i 30 godina sukoba 1998. godine na Veliki petak potpisan je sporazum, kasnije potvrđen na referendumu.

Od toga dana iščeznuli su sukobi između IRA-e i unionističkih paravojnih skupina, ali dvije strane i dalje su podijeljene, a političke tenzije još prisutne, što je posebno vidljivo kada je u pitanju sjevernoirska samouprava. Političari John Hume i David Trimble, koji su sklopili sporazum, dobili su tim povodom Nobelovu nagradu za mir.

To je otvorilo put formiranju vlade koja je funkcionirala po principu podjele moći između unionista i republikanaca. Dio ovlasti prenesen je s Londona na lokalnu skupštinu u Sjevernoj Irskoj. U okviru mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj postignut je sporazum o ukidanju fizičke granice između Irske i Sjeverne Irske, a omogućio je slobodan protok ljudi, roba i usluga te doveo do visokog stupnja integriranosti dvaju gospodarstava. To bi bilo dovedeno u pitanje kada bi se ponovno uspostavile granične i carinske kontrole.

Sporazum nije odmah u potpunosti zaustavio nasilje jer su neki nastavili s njime, a bilo je i mnogo međusobnog optuživanja i podmetanja među lokalnim strankama. Sjevernoirska samouprava uvedena je u lipnju 1998., a suspendirana je već u prvoj polovici 2000. te ponovno od listopada 2002. (zbog neuspjela razoružanja paravojnih skupina, suprotstavljenih stajališta unionističkih i republikanskih stranaka i dr.). Tek 2007. godine vraćene su ovlasti lokalnoj skupštini te je britanska vojska završila operaciju u Sjevernoj Irskoj.

Iako se političari i dalje ne slažu, veliki uspjeh sporazuma je to što je nasilje zaustavljeno.