Brexit u slijepoj ulici, slijedi li najcrnji scenarij?

Britanci su i dalje odlučni u želji da izađu iz Europske unije samo ne znaju kako to izvesti, sukus je trenutne situacije vezane uz političku sapunicu zvanu Brexit. U utorak navečer velikom većinom glasova odbijen je dorađeni prijedlog sporazuma o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije čime se proces našao u slijepoj ulici 17 dana prije krajnjeg roka, čime se otvorila realna mogućnost da se ostvari najcrnji scenarij izlaska bez dogovora

Pobornicima Brexita to ne odgovara jer se gubi smisao samog Brexita ako se ostaje s EU u carinskoj uniji. Bruxelles je predlagao i da samo Sjeverna Irska ostane u carinskoj uniji, ali Londonu se to još manje sviđa jer se tako zemlja dijela na dva dijela. Nakon propalog glasovanja o prijedlogu sporazuma o izlasku iz EU u siječnju pobornici tvrdog Brexita su izašli s prijedlogom o potrebi pronalaska alternativnog rješenja za granicu s Irskom, ali bez preciziranja kakvo bi to rješenje trebalo biti. Svakako, smatraju, drugačije od backstopa, a dalje se nisu zamarali, neka već su željeli da to definira EU, a oni će okrenuti prst gore ili dolje.

Svi se slažu da granica između Irske i Sjeverne Irske odnosno Ujedinjenog Kraljevstva ne bi trebala biti čvrsta nakon Brexita no nema rješenja kako to izvesti. Posebano je važno pronaći rješenje jer postoji realni strah da bi mogao biti ugrožen mirovni sporazum kojim su zaustavljene godine sektaških sukoba na otoku. Sinn Fein se već oglasio po tom pitanju u utorak navečer kritiziravši konzervativce da odbijanjem sporazuma pokazali potpunu ignoranciju prema Ircima, njihovim pravima, gospodarstvu i Sporazumu na Veliki petak.

Iako ovoga puta nije ponovila povijesni poraz od prije dva mjeseca kada je izgubila glasovanje s razlikom s kojom ni jedan britanski premijer nije potučen u novijoj povijesti zemlje May je ostala kratka za respektabilnih 149 glasova.

Umornim i promuklim glasom poručila je da odgoda Brexita ne rješava problem. No, najavila je da će poštovati ono na što se obvezala, a to znači da će na glasovanje mogućnost da se iz EU izađe bez sporazuma, rješenje koje u svojim mokrim snovima želi ekipa iz ERG-a. Svi relevantni analitičari slažu se da bi to bila ekonomska katastrofa za sve redom: Veliku Britaniju, Europsku uniji i cijeli svijet. Zbog toga je malo vjerojatno da će taj prijedlog proći, no nikad se ne zna.

Ako ne izlazak bez sporazuma i ako ne sa sporazumom što onda?

To je glavno pitanje koje često postavljaju i odgovorni u Bruxellesu, glavni pregovarač Michel Barnier, predsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker, i predsjednik Europskog vijeća, Donald Tusk. Što London želi? Stav Bruxellesa je da su oni dali sve od sebe i da bi se dalje u Londonu za početak trebalo dogovoriti što žele, a ne uporno ponavljati što ne žele. Tamo nema sloge jer ni jedna strana nema prevagu radilo se to o pobrnicima tvrdog Brexita kojima je u redu i izlazak bez dogovora ili grupi koja se zalaže za novi referendum i odgodu izlaska iz EU ili May koja je već izgubila dva glasovanja o sporazumima koje je dogovorila.

U procesu koji slijedi May bi u potpunosti mogla izgubiti kontrolu nad situacijom. Iako već odavno mnogi smatraju da je May dala svoje i da bi trebala otići jer je pretrpjela poniženja kakva bi malotko pretrpio May ni ne pomišlja na to. Ona ima namjeru stvar izgurati do kraja pa kako ispalo.