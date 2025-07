Trumpov posjet Škotskoj bit će spoj diplomacije i golfa: Planirani prosvjedi

Očekuje se da će američki predsjednik svoje vrijeme podijeliti na dva primorska golf terena koji nose njegovo ime, Turnberry i Aberdeen. Trump bi trebao doputovati u Škotsku u petak u 20:20 sati po lokalnom vremenu i nema zakazanih javnih događaja za subotu ili nedjelju, priopćila je Bijela kuća.

Trump, strastveni golfer, trebao bi se u nekom trenutku odvojiti od terena kako bi se sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, ali detalji tog sastanka nisu objavljeni. Starmer nije poznat kao strastven ljubitelj golfa poput 79-godišnjeg republikanca i možda ima drugih briga za početak.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo najavili su trgovinski sporazum u svibnju, ali London je zabrinut zbog Trumpove iznesene namjere da "usavrši" sporazum. Britanski premijer, koji je izbjegao pretjerane carine kojima su pogođene druge zemlje, nastojat će ostati u milosti nepredvidivog američkog čelnika.

Očekuje se da će se Trump u rujnu vratiti u Veliku Britaniju u državni posjet na poziv kralja Karla III.

Nezadovoljstvo trumpista

Putovanje u Škotsku fizički udaljava Trumpa od najnovijih obrata u slučaju osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, financijera optuženog za trgovinu ljudima koji je umro u zatvoru 2019. prije suđenja.

U svojim najboljim danima, Epstein je bio prijatelj s Trumpom i drugima iz njujorškog jet seta, ali predsjednik se sada suočava s kritikama vlastitih pristaša MAGA-e koji zahtijevaju pristup dosjeima slučaja Epstein. Mnogi podržavaju teoriju zavjere prema kojoj su elite "duboke države" štitile bogate i slavne ljude koji su sudjelovali u Epsteinovom lancu za seksualne usluge. No Trump poziva svoje pristaše da krenu dalje i odmaknu se od tog slučaja.

Bijela kuća obrušila se na Wall Street Journal, koji je detaljno izvijestio o dugogodišnjim vezama između Trumpa i seksualnog prijestupnika.

Novinari WSJ-a planiraju samostalno otputovati u Škotsku i pridružiti se novinarskoj skupini Bijele kuće. No, sada im je odbijeno mjesto u zrakoplovu Air Force One za povratni let kući.

Prosvjedi

Tijekom prethodnog posjeta 2023. godine, Trump je rekao da se osjeća kao kod kuće u Škotskoj, gdje je njegova majka Mary Anne MacLeod odrasla prije nego što je emigrirala u Sjedinjene Države s 18 godina.

Naklonost nije nužno uzajamna u Škotskoj, pošto su u subotu planirani prosvjedi u Edinburghu i Aberdeenu protiv njegovog posjeta. Rasporedit će se značajan broj policajaca. Stanovnici, ekolozi i izabrani dužnosnici također su izrazili nezadovoljstvo jer je Trumpova obitelj izgradila golf teren u Balmedieu, selu u Aberdeenshireu.

Iako je Trumpova obitelj pokrenula mnoge razvojne projekte diljem svijeta, predsjednik više zakonski ne kontrolira obiteljsku imovinu.

No protivnici i nadzorne skupine optužuju ga za brojne sukobe interesa i korištenje položaja američkog predsjednika za promicanje privatnih obiteljskih ulaganja, posebno u inozemstvu.

Američka nevladina organizacija Građani za odgovornost i etiku u Washingtonu objavila je u svibnju da je u tijeku već 21 razvojni projekt u inozemstvu od početka Trumpovog drugog mandata.

Organizacija je također primijetila da je Trump Organization u siječnju izmijenila vlastitu etičku povelju kako bi uklonila svaku zabranu pokretanja novih međunarodnih pothvata s privatnim akterima, odstupajući od moratorija koji je nametnula tijekom Trumpovog prvog mandata.