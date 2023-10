Prijetnje, štrajk glađu, bijeg u BiH... Ovo je kronologija maratonskog suđenja Glavašu za gnjusne zločine

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda u ponovljenom je postupku osudilo Branimira Glavaša na sedam godina zatvora, na četiri godina zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

Radi se o nepravomoćnoj presudi, na koju Glavaš još ima pravo žalbe, pa će se do pravomoćnosti presude pričekati još neko vrijeme. No i bez toga radi se o procesu koji traje već 17 godina, u kojem je Glavašu već jednom presuđeno, da bi se na kraju ipak ponovio. Postupak je to koji je povezan s politikom jer je Glavaš dobar dio tog procesa bio i saborski zastupnik, ali i sa susjednom BiH, u koju je pobjegao nakon prve presude.