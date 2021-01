Bračni par sa zadarsko-milanskom adresom prodao ‘pola‘ Lastova: Policija podignula prijave za krivotvorenje ugovora starih više od 100 godina

Otok Lastovo je na udaru nezapamćene zemljišne afere u čijem se centru nalazi bračni par sa zadarsko-milanskom adresom, piše Slobodna Dalmacija

Na Lastovu bruji kao u košnici, kuloari spominju da im je bračni par pokrao didovinu, oštetio brojne ljude, knjižio se na tuđe, pola otoka stavio na prodaju . Ježe se na sam njihov spomen, viču kako ih je napala kriminalna hobotnica s uključenim sucima, javnim bilježnicima, katastarskim djelatnicima. Pitaju se koliko su za to novca dobili, aludirajući na činjenicu da je bračni par tu istu zemlju naknadno prodavao trećim osobama. I stekao, kako i stoji u policijskom izvješću, imovinsku korist od 4,7 milijuna eura i 150 tisuća kuna, piše Slobodna Dalmacija .

'Nudija je preko Facebooka kvadrat poljoprivrednog zemljišta za euro, ruga se da prodaje pola otoka, a to ima svoje vlasnike, zavija je u crno brojne ljude. Podivljali smo. Ismijava nas je na Facebooku, i Općinu, i domaće, i Župu. Sve. Eno ga je ugasio sad prije nekoliko dana, kada se oglasila policija. Ma da ih je ščepat pa ih pitat koji je to svit koji su upisivali u falsificirane ugovore, mi za njih nikad čuli nismo. I kako su došli do imovine kad, osim ženine matere šta je tu došla na otok, nikakvu vezu jaču nisu imali. I onda po otoka prisvoje ka svoje. Ma kako su iz ugovora izbacili najmanje četiri generacije pravnih sljednika?', komentiraju ogorčeni Lastovci.

Najviše se čude kako je sve ipak prošlo državne instancije, pa se misle, pitaju, gdje je prava istina. Zabavljaju se i pričama kako se na dokumentima vidjelo da su "dirani", i kažu da se to najbolje pokazuje na starim žigovima.

Preko njih je, kažu nam ljudi, nadopisivano nešto novo, a to se ne radi. Pa su se upisivale u ugovore riči koje naši stari od pri sto godina sigurno nisu nikada koristili. Ugovori su se ovjeravali u uredovna vrimena ureda kad oni nisu radili – žeste se u ćakulama domaći.

Na Lastovu se lome koplja. Ima i onih koji vele da oni što im je zemlja ukradena trebaju dobro razmisliti zašto je prije nisu zakonski zaštitili. I ne bi sada anonimnom prijavom pravdu išli tražiti, za početak, preko policije, koja je slučaj stavila u zakonsku proceduru. Problem je, kažu mnogi, u neknjiženju imovine, dugotrajnom i mnogima skupom postupku koji su brojni stalno odgađali.