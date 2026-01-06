Božinović komentirao Vučićeve optužbe, osvrnuo se i na nova pravila Arene Zagreb o 'ZDS-u'

'U Beogradu dobro razumijemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Prištine i Tirane. Nije on stvoren ni protiv koga drugog nego protiv srpskog naroda', izjavio je Vučić te najavio jačanje vojnih kapaciteta Srbije. Odgovarajući na pitanje novinara o Vučićevim prozivkama , potpredsjednik hrvatske vlade pozvao je na mir i suradnju u susjedstvu.

Božinović pozvao je u utorak na mir i suradnju u regiji nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dan ranije optužio Hrvatsku da s Kosovom i Albanijom predvodi vojni savez protiv njegove zemlje. Vučić je optužio u ponedjeljak Hrvatsku da zajedno s Kosovom i Albanijom radi na njegovu rušenju i predstavlja vojnu prijetnju . Vučić je rekao kako svima treba biti jasno da to 'nije savez protiv Austrije' pa on ima obvezu to pojasniti Srbima.

'Hrvatska ima svoj put, taj put je jasan. Hrvatska je članica Europske unije i sve što radi u međunarodnim odnosima - radi transparentno. Što se tiče odnosa u ovoj regiji i susjedstvu na današnji dan mogu vam samo reći da iako Božić slavimo po različitim kalendarima, mislim da su nam poruke mira i suradnje nešto što nam treba biti zajedničko', rekao je Božinović nakon što je sudjelovao na tradicionalnom svečanom prijemu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV) u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru.

Ministri obrane Hrvatske, Albanije i Kosova potpisali su u ožujku prošle godine deklaraciju o jačanju obrambene suradnje. Deklaracijom, kojoj mogu pristupiti druge države, ističe se važnost zajedničkih odgovora na sigurnosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Dokument promovira obrambene sposobnosti i suradnju obrambenih industrija, jačanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i vježbe, suzbijanje hibridnih prijetnji i punu potporu euroatlantskim integracijama, poručio je tada MORH.

Pozvao na smirivanje tenzija

Pozvao je na smirivanje društvenih tenzija istaknuvši kako je dijalog, a ne represija, put prema rješenjima otvorenih pitanja, a govoreći o politici prema manjinama, naveo je kako je Hrvatska postigla standarde koje rijetke države dosežu.

Božinović je u utorak sudjelovao na tradicionalnom svečanom prijemu SNV-a u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru na kojem su se predstavnici SNV-a i SDSS-a osvrnuli na događaje iz prethodne godine koji su ih zabrinjavali, poput normaliziranosti ZDS pokliča, pjevanja ustaških pjesama i crnila na ulicama.

Upitan je li to poruka Vladi, ministar je poručio kako je on u svom govoru pozvao na razum. 'Pozvao sam na smirivanje tenzija u društvu, mislim da je to ono što nam najmanje treba. Naravno, to ne znači da se ne treba baviti problemima, a mi se kao Vlada problemima bavimo', poručio je Božinović.

Govoreći o politici prema manjinama, mišljenja je da je Hrvatska postigla određene standarde. 'Ne znam iskreno koja država u Europi, a izvan Europe nemamo razloga o tome ni govoriti, je na toj razini politike prema nacionalnim manjinama. Naravno da uvijek ima otvorenih pitanja', istaknuo je.

Što se tiče spornih situacija, Božinović je naveo kako se tu kao institucije države postavljaju jasno i kroz osude i kroz postupanje nadležnih tijela. 'Međutim, danas je poruka bila da represija i pozivanje na takozvanu političku ili institucionalnu čvrstu ruku nas sigurno neće voditi rješenjima, već može samo produbiti određene tenzije u društvu, a to nam ne treba', ocijenio je ministar.

Pri tome je dodao kako je potreban otvoren dijalog, bez vrijeđanja i bez etiketiranja, što je njihova politika koju građani gotovo 10 godina nagrađuju na izborima. Upitan o potezu koalicijskog partnera koji je sudjelovao na proslavi pravoslavnog Božića u Splitu u organizaciji udruge koja želi uspostaviti hrvatsku pravoslavnu crkvu, odgovorio je kako je riječ o pitanju za same partnere.