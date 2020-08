Božinović: Kamere će snimati postupanje policajaca

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak kako je namjera MUP-a najavljenom reformom digitalizirati cijeli policijski sustav, pri čemu će kamere na policijskoj odori ubuduće snimati postupanje policajaca.

Božinović je, gostujući u Dnevniku Nove TV, kao novinu najavio uvođenje kamera, odnosno uređaja za snimanje postupanja na odijelu policijskog službenika.

'To konkretno znači dobro za policijske službenike, koji ukoliko su postupali po zakonu, za to imaju dokaz. Kamere se nose na dijelu odore. To je dobro i za građane, jer ukoliko dođe do neke dvojbene situacije i oni imaju dokaz koji se koristi upravo da bi se riješili ti prijepori, ili eventualno u nekom sudskom postupku', kazao je.

Veće promjene na osobnim iskaznicama

Ministar je najavio i veće promjene na osobnim iskaznicama.

'To je jedan trend, praktički i zakonodavstvo u Europi koje govori o funkcionalnosti putovanja. Na osobnoj ćete imati sve one elemente koji su bitni za putovanje, ali neće zamijeniti putovnice koje su na razini Ujedinjenih naroda', objasnio je Božinović.

Najavio je da će se osobnoj iskaznici pridodati podaci zdravstvene iskaznice, a kao cilj reforme naveo je i izbjegavanje dugih redova na šalterima u policiji.