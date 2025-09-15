oslobođen prošli tjedan

Bjeloruski oporbeni političar vraćen u zatvor nakon što je odbio deportaciju u Litvu

15.09.2025 u 15:02

Mikola Statkevič
Mikola Statkevič Izvor: EPA / Autor: JOHN THYS / POOL
Bjeloruski oporbeni političar Mikola Statkevič, koji je odbio deportaciju u susjednu Litvu nakon što je prošlog tjedna pušten iz zatvora, vraćen je u kaznenu koloniju, izvijestio je u ponedjeljak neovisni bjeloruski medij Naša Niva.

"Statkevič je pronađen u zatvorskoj koloniji Hlibokaje“, objavila je na X-u prognana oporbena čelnica Svetlana Tihanovska, pozivajući se na izvješće Naše Nive koje se temelji na neidentificiranom izvoru.

"Pozivamo međunarodnu zajednicu da zahtijeva njegovo oslobađanje", rekla je Tihanovska.

Statkevič je bio jedan od 52 zatvorenika oslobođenih u Bjelorusiji prošlog tjedna nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa. Među njima su bili novinari i politički protivnici predsjednika Aleksandra Lukašenka. Svi su odvedeni na litavsku granicu, ali 69-godišnji Statkevič je bio jedini koji ju je odbio prijeći.

Prognana oporba tvrdi da bi oslobođeni zatvorenici trebali imati pravo ostati u Bjelorusiji, umjesto da budu prisiljeni napustiti zemlju.

Sjedinjene Države ukinule su sankcije bjeloruskoj državnoj zrakoplovnoj kompaniji u zamjenu za oslobađanje zatvorenika, a američki izaslanik John Coale rekao je da Washington želi ponovno otvoriti svoje veleposlanstvo u Minsku, ukazujući na mogućnost poboljšanja odnosa između dviju zemalja.

Zapadne sile, uključujući SAD, EU i Veliku Britaniju, nametnule su niz sankcija Bjelorusiji posljednjih godina zbog kršenja ljudskih prava i podrške ruskom ratu u Ukrajini.

Statkevič se neuspješno kandidirao protiv Lukašenka na predsjedničkim izborima 2010. Uhićen je u svibnju 2020. i iduće godine osuđen na 14 godina zatvora maksimalne sigurnosti zbog "organiziranja nereda".

Naša Niva je izvijestila da je Statkevič posljednje dvije godine i sedam mjeseci proveo u samici u zatvoru Hlibokaje, bez kontakta s vanjskim svijetom.

