Bjeloruski oporbeni političar vraćen u zatvor nakon što je odbio deportaciju u Litvu

"Statkevič je pronađen u zatvorskoj koloniji Hlibokaje“, objavila je na X-u prognana oporbena čelnica Svetlana Tihanovska, pozivajući se na izvješće Naše Nive koje se temelji na neidentificiranom izvoru.

"Pozivamo međunarodnu zajednicu da zahtijeva njegovo oslobađanje", rekla je Tihanovska.

Statkevič je bio jedan od 52 zatvorenika oslobođenih u Bjelorusiji prošlog tjedna nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa. Među njima su bili novinari i politički protivnici predsjednika Aleksandra Lukašenka. Svi su odvedeni na litavsku granicu, ali 69-godišnji Statkevič je bio jedini koji ju je odbio prijeći.

Prognana oporba tvrdi da bi oslobođeni zatvorenici trebali imati pravo ostati u Bjelorusiji, umjesto da budu prisiljeni napustiti zemlju.