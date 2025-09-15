zapad 2025.

Stigli na motrenje vojnih vježbi: Vojni časnici SAD-a u iznenadnom posjetu Bjelorusiji

I.Ba./Hina

15.09.2025 u 12:38

Zajednička vojna vježba Rusije i Bjelorusije 'Zapad 2025.'
Zajednička vojna vježba Rusije i Bjelorusije 'Zapad 2025.' Izvor: EPA / Autor: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT
Bionic
Reading

Američki vojni časnici promatrali su u ponedjeljak zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije, a bjeloruski ministar obrane Viktor Hrenjin je rekao da mogu pogledati "sve što ih interesira"

Zajednička rusko-bjeloruska vojna strateška vježba “Zapad-2025” započela je u petak 12. rujna, u trenutku povišenih napetosti s NATO savezom i dva dana nakon što je Poljska srušila ruske dronove koji su ušili u njezin zračni prostor. Vježba će trajati će do 16. rujna.

Nazočnost Amerikanaca na vojnom poligonu u Bjelorusiji predstavljena je kao iznenađenje.

"Tko bi pomislio kako će početi jutro još jednog dana vojne vježbe "Zapad 2025"?, stoji u priopćenju bjeloruskog ministarstva obrane.

Dodaje se da se američki vojni časnici nalaze među predstavnicima 23 zemlje, uključujući dvije članice NATO-a, Tursku i Mađarsku.

vezane vijesti

Ministarstvo je objavilo video dvojice uniformiranih američkih časnika koji zahvaljuju Hrenjinu na pozivu i rukuju se s bjeloruskim ministrom obrane.

"Pokazat ćemo vam sve što vas zanima, Što god želite. Možete obići poligon, razgovarati s ljudima", rekao im je ministar. Amerikanci su odbili razgovarati s novinarima.

Prisutnost američkih časnika najnoviji je znak zatopljavanja odnosa između Washingtona i Bjelorusije, bliskog ruskog saveznika koji je Moskvi omogućio da iskoristi njezin teritorij za slanje desetaka tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022.

John Coale, Trumpov predstavnik, prošli je tjedan bio u Minsku na razgovorima s bjeloruskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je pristao pustiti 52 zatvorenika iz svojih zatvora, uključujući novinare i političke protivnike.

SAD je zauzvrat odobrio ublažavanje sankcija bjeloruskoj nacionalnoj zrakoplovnoj tvrtki Belavia, dopuštajući joj servisiranje i kupnju dijelova za njezinu flotu, koja uključuje Boeingove zrakoplove.

Moskva i Minsk naglašavaju da je vježba "Zapad 2025" isključivo obrambenog karaktera te da nemaju namjeru napasti nijednu članicu NATO-a. Unatoč tome, vojni savez predvođen Sjedinjenim Američkim Državama odgovorio je vlastitom operacijom “Istočna straža” nakon što su 9. i 10. rujna ruski dronovi upali u zračni prostor Poljske.

Trump želi u bliskoj budućnosti ponovno otvoriti američko veleposlanstvo u Bjelorusiji, normalizirati veze i oživjeti gospodarske i trgovinske odnose, rekao je Coale.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KALINJINGRADSKA OBLAST

KALINJINGRADSKA OBLAST

Rusija se sprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom, dosad neviđena antena izaziva zabrinutost
pratimo uživo

pratimo uživo

SDP-ovci propituju ministre oko ZDS: 'Svaki put kad toleriramo ustaške simbole, prljamo žrtvu branitelja'
napao švedsku

napao švedsku

Orban objavio kontroverzan video. Samo par sati kasnije stigla je neočekivana oštra reakcija

najpopularnije

Još vijesti