Stigli na motrenje vojnih vježbi: Vojni časnici SAD-a u iznenadnom posjetu Bjelorusiji

Američki vojni časnici promatrali su u ponedjeljak zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije, a bjeloruski ministar obrane Viktor Hrenjin je rekao da mogu pogledati "sve što ih interesira"

Zajednička rusko-bjeloruska vojna strateška vježba “Zapad-2025” započela je u petak 12. rujna, u trenutku povišenih napetosti s NATO savezom i dva dana nakon što je Poljska srušila ruske dronove koji su ušili u njezin zračni prostor. Vježba će trajati će do 16. rujna. Nazočnost Amerikanaca na vojnom poligonu u Bjelorusiji predstavljena je kao iznenađenje. "Tko bi pomislio kako će početi jutro još jednog dana vojne vježbe "Zapad 2025"?, stoji u priopćenju bjeloruskog ministarstva obrane.

At #Zapad2025, Belarusian and American servicemen stand shoulder to shoulder.

⁰Flags may differ but dialogue speaks louder than confrontation.#Belarus believes: even in times of tension, the language of respect and openness builds more security than any weapon pic.twitter.com/7rC2dkzHnG — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) September 15, 2025

Dodaje se da se američki vojni časnici nalaze među predstavnicima 23 zemlje, uključujući dvije članice NATO-a, Tursku i Mađarsku.

Ministarstvo je objavilo video dvojice uniformiranih američkih časnika koji zahvaljuju Hrenjinu na pozivu i rukuju se s bjeloruskim ministrom obrane. "Pokazat ćemo vam sve što vas zanima, Što god želite. Možete obići poligon, razgovarati s ljudima", rekao im je ministar. Amerikanci su odbili razgovarati s novinarima. Prisutnost američkih časnika najnoviji je znak zatopljavanja odnosa između Washingtona i Bjelorusije, bliskog ruskog saveznika koji je Moskvi omogućio da iskoristi njezin teritorij za slanje desetaka tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022. John Coale, Trumpov predstavnik, prošli je tjedan bio u Minsku na razgovorima s bjeloruskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je pristao pustiti 52 zatvorenika iz svojih zatvora, uključujući novinare i političke protivnike.

Tu-22M3 carried out a patrol over Barents sea, accompanied by MiG-31BM. #Zapad25 pic.twitter.com/qDWF30LwEn — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) September 15, 2025