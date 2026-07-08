Trump povukao povijesni potez: Sirija više nije država sponzor terorizma

U pismu koje je Reuters dobio na uvid Trump je poručio al-Šari da ispunjava obećanje dano tijekom njihova sastanka u Ankari.

'Obećao sam da ću ukloniti sve prepreke koje vas sprječavaju u obnovi vaše zemlje i vrlo brzo ćete to konačno moći učiniti', napisao je Trump.

Dodao je da su američke tvrtke spremne ulagati u Siriju. 'Imamo američke kompanije koje su spremne investirati u Siriju i pomoći da vaša zemlja postane veća i prosperitetnija nego ikad prije', stoji u pismu.

Prema riječima visokog dužnosnika američke administracije, pismo je al-Šari uručeno nakon njihova sastanka na marginama summita NATO-a u Ankari.