Trump povukao povijesni potez: Sirija više nije država sponzor terorizma

Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaru da će Sirija biti uklonjena s američkog popisa država sponzora terorizma, čime je otvorio put za obnovu gospodarskih odnosa i velika strana ulaganja nakon godina međunarodne izolacije
U pismu koje je Reuters dobio na uvid Trump je poručio al-Šari da ispunjava obećanje dano tijekom njihova sastanka u Ankari.
'Obećao sam da ću ukloniti sve prepreke koje vas sprječavaju u obnovi vaše zemlje i vrlo brzo ćete to konačno moći učiniti', napisao je Trump.
Dodao je da su američke tvrtke spremne ulagati u Siriju. 'Imamo američke kompanije koje su spremne investirati u Siriju i pomoći da vaša zemlja postane veća i prosperitetnija nego ikad prije', stoji u pismu.
Prema riječima visokog dužnosnika američke administracije, pismo je al-Šari uručeno nakon njihova sastanka na marginama summita NATO-a u Ankari.
Trump je istodobno obavijestio američki Kongres o svojoj odluci, nakon čega slijedi zakonom propisano 45-dnevno razdoblje provjere prije nego što odluka službeno stupi na snagu.
Status države sponzora terorizma podrazumijeva stroga ograničenja američke pomoći, izvoza vojne opreme te financijskih transakcija. Trump je prošlog mjeseca već potpisao izvršnu uredbu kojom je ukinut američki program sankcija protiv Sirije, čime je otvoren put njezinu povratku u međunarodni financijski sustav.
Istodobno Saudijska Arabija priprema višemilijardna ulaganja u obnovu Sirije, dok su i druge zaljevske države najavile financijsku pomoć.
Trump je tijekom obraćanja pohvalio i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaru, koji je nekada bio zapovjednik sirijske podružnice Al Kaide, Nusra Fronta, prije nego što je 2016. prekinuo veze s tom organizacijom. Kasnije je predvodio savez islamističkih pobunjeničkih skupina koje su krajem 2024. srušile režim Bašara al-Asada.
Američki predsjednik posebno je istaknuo njegove akcije protiv Islamske države. 'Poštuju ga svi, uključujući i mene', rekao je Trump.