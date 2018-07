Bivši ministri: I dalje imamo sir i vrhnje, kolinje, teran i rakiju. Zašto smo tako ravnodušni prema EU?

Točno prije pet godina Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije. Iako je put do članstva bio mukotrpan i dug, Hrvatskoj su danas na raspolaganju svi benefiti Europske unije. Svoja promišljanja o pet godina članstva i koliko je Hrvatska iskoristila sve što joj je na raspolaganju za tportal su podijelili bivši ministri vanjskih poslova, oni koji su i direktno bili uključeni u sve korake hrvatskog puta u Europsku uniju

'Na početku smo, možda pomalo i naivno i romantično vjerovali da ćemo vrlo brzo postati članicom Europske unije, no devedesete godine nose otriježnjenje, pa i razočaranje odnosom EU prema nama. Svi koji smo sudjelovali u tim procesima jako dobro znamo i brzo smo naučili da stvari nisu nimalo romantične, da su uvijek utemeljene na interesima i na snazi pojedinih protagonista u tim procesima. No, definitivno, velikosrpska agresija i Domovinski rat odgodili su naše članstvo u Europskoj uniji, promijenili su se prioriteti. Morali smo se izboriti za vlastitu egzistenciju, za život naše nacije, i u tome smo uspjeli', kazao je Jandroković.

Pusić: Europska unija nije savršena, ali...

Nakon, kao što je Jandroković rekao, mukotrpnih pregovora, Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala punopravnom članicom Europske unije. Na vlasti je tada bila Vlada Zorana Milanovića, a na mjestu ministrice vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, koja je i prije nego što je postala ministrica bila involvirana u pregovore kao šefica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju RH EU.

'Iz današnje perspektive promijenjenog svijeta, promijenjenih političkih programa i identiteta nekih od najvećih svjetskih sila, promijenjenih odnosa snaga pa vrlo često i hijerarhije vrijednosti, činjenica da smo pred pet godina postali punopravnom članicom Europske unije izgleda još mnogo važnijom i dramatičnijom nego što se to činilo tog 1. srpnja 2013., ili bilo kada u 12 godina prije toga, koliko je Hrvatska provela na aktivnom putu prema punopravnom članstvu', govori Vesna Pusić za tportal.

Benefiti članstva, daje do znanja Pusić, vide se na svakom koraku. 'U EU smo ušli sa značajnim proračunskim deficitom (manjkom) i prve godine članstva proveli u formalnoj proceduri smanjenja prekomjernog deficita. Danas imamo mali, ali ipak, proračunski višak. Kad smo ulazili u EU, gospodarstvo je bilo u padu ili, kako se to uvijenije govorilo, imali smo negativni rast BDP-a. Danas gospodarstvo raste, BDP nam je u plusu. Prije tog 1. srpnja 2013., male i srednje proizvodne tvrtke mučile su se s izvozom na naše glavno izvozno tržište EU, jer je teško bilo biti konkurentan s dodatnim carinama. Danas uglavnom te iste male i srednje tvrtke izvoze 14 milijardi eura vrijednosti roba, ne računajući usluge. Kada smo započeli naš put prema članstvu u EU na hrvatskim sudovima je bilo oko 1.700.000 zaostalih neriješenih sudskih predmeta. Danas ih ima negdje oko 400.000. Previše, ali dramatično manje. Još uvijek imamo sir i vrhnje, kolinje, rakiju, teran, svoj mnogoslojni, raznoliki i razigrani identitet od Međimurja do Konavala i od Istre do Baranje, samo što za to danas zna više ljudi nego ikada ranije', kaže Pusić.