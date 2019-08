Bivši ministar Hammond: Parlament će blokirati Brexit bez dogovora

Parlament će blokirati Brexit bez dogovora ako neizabrani ljudi oko premijera Borisa Johnsona pokušaju 31. listopada izvući Veliku Britaniju iz Europske unije bez sporazuma, rekao je u srijedu bivši ministar financija Philip Hammond aludirajući na savjetnike britanskog premijera

Hammond je tri godine bio u njezinoj vladi, a u srijedu je rekao da neizabrani ljudi iz Johnsonovog kabineta, zahtijevajući odbacivanje backstopa, guraju Britaniju prema "neizbježnom" scenariju brexita bez dogovora.

"Ljudi koji stoje iza toga znaju da to znači da neće biti dogovora", kazao je Hammond za BBC. "Parlament se jasno protivi izlasku bez sporazuma i premijer to mora poštovati".

Istup tog bivšeg ministra u javnosti prvi je pokazatelj odlučnosti skupine utjecajnih zastupnika da spriječe Johnsona ako pokuša provesti svoje obećanje o izlasku bez dogovora.

Hammond ističe kako je uvjeren da će parlament, u kojem se većina protivi Brexitu bez sporazuma, pronaći načine blokiranja tog plana.

Protivnici izlaska bez sporazuma tvrde da bi on predstavljao katastrofu jer bi štetio globalnom ekonomskom rastu, šokirao svjetsko tržište i oslabio status Londona kao financijskog centra.

Pobornici pak smatraju da bi turbulencije bile kratke, ali da bi potom gospodarstvo procvjetalo jer bi bilo slobodno od ograničenja koja je nametala EU.

Johnson je u srijedu kazao kako dio zastupnika koji se nadaju zaustaviti brexit surađuju s EU-om i time potkopavaju pregovarački položaj Londona.

"Postoji grozna suradnja između onih koji misle da mogu zaustaviti brexit u parlamentu i naših europskih prijatelja", napisao je na Facebooku.

"Potreban nam je kompromis naših europskih prijatelja, a što više oni smatraju da postoji šansa za blokiranje brexita u parlamentu, to će se više držati svojih stavova", zaključio je.

Ustavna kriza

Britanija se kreće prema jednoj od najgorih ustavnih kriza u modernom razdoblju, a britanska elita se svađa oko toga kako, kada i hoće li uopće biti implementiran rezultat referenduma iz 2016. godine.

Dio problema je činjenica da je britanski ustav, nekoć slavljen kao uzor za druge države, maglovit i nepisan u formalnom smislu riječi, te ne predviđa pitanje poput Brexita.

Predsjednik donjeg doma britanskog parlamenta John Bercow u Škotskoj je izjavio da zastupnici mogu spriječiti brexit bez sporazuma i da će se "sa svim kostima u tijelu" boriti protiv onih koji će htjeti raspustiti parlament.

"Ne možemo imati situaciju u kojoj je parlament raspušten - mi smo demokratsko društvo", prenosi Telegraph Bercowove riječi.

"Parlament će biti saslušan i nitko ne može pobjeći od toga", dodao je taj 56-godišnjak koji je 2016. glasao za ostanak u EU-u, kao i Škotska u kojoj je dao tu izjavu.

Glavni Johnsonov savjetnik Dominic Cummings navodno je rekao kako bi mogao odgoditi raspisivanje općih izbora na datum iza 31. listopada, čak i ako bi im bilo izglasano nepovjerenje, što bi omogućilo da se brexit bez dogovora provede dok je parlament raspušten.

Neizravno govoreći o Cummingsu, Hammond je kazao kako u Downing Streetu "postoje oni koji vuku konce i smišljaju strategije" za takav scenarij.

Johnson, koji je zamijenio May nakon što tri puta nije uspjela dobiti podršku u parlamentu za svoj sporazum, odbacio je ideju da raspusti donji dom, no pobornici Brexita ga ohrabruju da ipak to učini ako to bude potrebno.

Hammond je u srijedu kazao i kako pobornici izlaska na referendumu 2016. nisu govorili o scenariju Brexita bez dogovora pa bi njegova provedba bila izdaja. Slijedio bi referendum o Škotskoj neovisnosti i ujedinjenje dvije Irske, upozorio je bivši britanski ministar financija.