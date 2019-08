Boris Johnson: Britanci žele Brexit, 'kolaboracionisti' s EU ga potkopavaju

Britanski premijer Boris Johnson rekao je u srijedu da Britanci žele da političari ostvare Brexit ustvrdivši da su frustrirani jer još nisu uspjeli osigurati izlazak iz Europske unije

"Mislim da žele da 31. listopada izađemo iz EU-a i nikada vam neću prestati govoriti da ćemo upravo to i napraviti", rekao je Johnson dok je uživo na Facebooku odgovarao na pitanja građana.

"Izaći ćemo iz Europske unije 31. listopada", rekao je Johnson.

"Smatram da je to ono za što su građani Britanije glasali te se osjećaju veoma frustrirano jer to nismo učinili tri godine nakon što su nam poručili da to napravimo, posebice nakon što je britanski parlament nekoliko puta obećao narodu da će se to dogoditi. Zato je Brexit prva stvar koju ćemo učiniti", rekao je britanski premijer.