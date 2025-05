Bitka za drugi krug: Evo tko će na megdan županu Blaženku Bobanu

No, to je do zadnjeg trenutka bilo neizvjesno. Naime, na trećem mjestu je završio SDP-ov doajen Ranko Ostojić sa 17,03 posto ili 28.320 glasova. Razlika između njega i Ninčević Lesandrić iznosi 585 glasova.

