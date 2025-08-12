Đakovo ide na nove izbore, Mandarić: Dečki su povukli ručnu!

Nakon što ni u trećem pokušaju, u ponedjeljak, nije konstituirano Gradsko vijeće – HDZ-u su za natpolovičnu većinu od 10 vijećnika nedostajale dvije ruke, pa Đakovo ide na ponovljene izbore, gradonačelnik Marin Mandarić, HDZ, izrazio je žaljenje što do dogovora nije došlo.

Na svibanjskim lokalnim izborima HDZ je dobio osam vijećnika, koalicija Zajedno za Đakovo nositelja Zorana Vinkovića šest, lista SDP-a i Josipa Rakušića dva, nezavisna lista Ivana Mihalja dva, dok je jedan mandat osvojio HSP. Vinkovićevi vijećnici odmah su se izjasnili da nisu ni za kakvu suradnju, pa je HDZ razgovore za sastavljanje većine, makar i one manjinske, tehničke, usmjerio na preostalih pet vijećnika. "Žao mi je što kod većine vijećnika nije postojala dostatna razina povjerenja za suradnju i odgovornost. Umjesto medijskih spinova i naručenih članaka, očekivao sam da će se dečki uhvatiti posla, prihvatiti političku odgovornost koju su dobili na izborima i da ćemo u zajedništvu i partnerstvu i s povjerenjem nastaviti dalje raditi za grad. Uvjeren sam da su to očekivali i građani. Nažalost, to se nije dogodilo, kod većine njih prevladao je dojam i želja da da se ide na ponovljene izbore, no mi na njih idemo spremni, rekao je Mandarić.

Sada se piše kao da smo mi u zadnji tren odustali od dogovora što apsolutno nije istina, dodao je. Mi smo, ustvrdio je, bili spremni za dogovore, anticipirali smo poruku birača iz svibnja, bili spremni korigirati naše politike, no trebala je dobra volja i s druge strane da idemo raditi za grad, no nije je bilo. Potvrdio je da se u pregovore uključio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane, predsjednik ŽO HDZ-a, Ivan Anušić. "Bio je cilj da se ne ide na nove izbore, da ne gubimo 6 mjeseci i prilike za projekte. Sve je više-manje bilo dogovoreno, sve što je u nedjelju dogovoreno – dečki su u ponedjeljak 'povukli ručnu' pred sjednicu GV-a – rekao je Mandarić. Na novinarski upit – misli li pritom na Ivana Mihalja, odgovorio je: "Da".

Marin Mandarić o novim izborima Izvor: Cropix / Autor: Marin Franov







+16 Marin Mandarić o novim izborima Izvor: Cropix / Autor: Marin Franov