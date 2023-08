Biden putuje na Havaje, sastat će se s preživjelima u požaru

Oko 20 potražnih pasa predvodilo je timove za pretraživanje zgarišta blok po blok. Timovi su do utorka pokrili samo 27 posto područja pogođenog katastrofom, rekao je guverner Josh Green u televizijskom obraćanju u utorak. Očekuje se da će oko 80 do 90 posto zone biti očišćeno do vikenda.