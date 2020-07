Beroš: Obiteljska okupljanja apsolutno su velik rizik za širenje virusa, morate se pridržavati mjera

Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u Dnevniku HRT-a i govorio o pojavi novih žarišta te o problematici obiteljskih okupljanja i svadbi

'U zadnjih oko dva tjedna imamo stalno neke nove izazove, prvo je to bio import (virusa) iz nekih susjednih zemalja, zatim su to bili noćni klubovi, a sada su to obiteljska okupljanja i tu imamo veliki broj novooboljelih' rekao je Beroš gostujući u Dnevniku HRT-a.

Moramo shvatiti, dodao je, da takva okupljanja predstavljaju apsolutno veliki rizik za širenje virusa i da se moramo pridržavati mjera koje ukazuju na potreban razmak, na izbjegavanje kontakta, dezinfekciju itd.

Kao i kolega mu Davor Božinović, potvrdio je da neće braniti okupljanja.