Capak: Zasad nećemo ograničavati broj ljudi na svadbama

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kazao je da je Stožer, unatoč tome što se na nekoliko vjenčanja gdje se dogodilo više zaraza, odlučilo da u ovom trenutku neće ograničavati broj sudionika, zatvarati, nego da će razmisliti o novim preporukama

'O tome da se vodi evidencija, da se daju preporuke da se međusobno ne rukuje, ne čestita, ne ljubi, da ne budu pladnjevi, nego da se individualno dijeli hrana. Te će preporuke do kraja tjedna biti gotove i nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane", rekao je Capak na RTL-u.

Također je dodao da zasad neće biti smanjenja broja ljudi na svadbama.

'Razmišljali smo i o tome, ali to je jako teško, ljudi su već uplatili, dali kapare i žale nam se da to nije način na koji se radi. Nažalost, epidemija nam je skočila i razmišljamo o tim mjerama. Zasad smo odlučili da nećemo smanjivati broj sudionika, ali to je uvijek na stolu. Zasad preporuka, ne ograničenje', kazao je Capak.

Dodao je da se neće zatvarati ni noćni klubovi koji su također bili žarište.