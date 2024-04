Benčić: Mirovine su znatno pale u odnosu na prosječnu plaću

"Meni je osobno nevjerojatno da nisu izračunali koliko treba povećati mirovine kako bi one došle u određeni odnos prema prosječnoj plaći. HDZ je cijelo vrijeme imao politiku krpanja i davanja nekakvih dodataka i pomoći i time mirovine pretvaraju u socijalnu kategoriju", rekla je Benčić na konferenciji za novinare.

Upozorila je i kako mirovine nisu socijalna kategorija već je to novac koji su ljudi zaradili.

"To je njihov novac, a ne novac koji im država da kao milostinju. Naš je plan povećati mirovine u njihovom osnovnom djelu koji onda, kada se povisi zajedno s polugodišnjim usklađenjima, u četiri godine će doći do 67 posto prosječne plaće u Hrvatskoj. To nam je cilj", naglasila je Benčić.