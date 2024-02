Benčić i Petrov: 'Turudić sigurno neće biti šef DORH-a. Vrijeme je za otpor'

'Vi u svojoj slobodi možete birati hoćete li piti kavu s dobrim ljudima ili kriminalcima, osuđenicima, osumnjičenicima. To je vaša sloboda. No, u trenutku kada birate piti kavu s takvim ljudima ne možete biti glavni državni odvjetnik. U tom trenutku gubite povjerenje građana. Koji će točno građanin kada takav čovjek bude glavni državni odvjetnik prijaviti korupciju ili kriminal tom državnom odvjetništvu', rekao je Petrov za RTL Danas.

'Međutim, sve njegove laži danas su postale Plenkovićeve laži ovom odlukom. Zaista mi je danas bilo tužno gledati kako imamo premijera koji se doslovno ruga građanima. On se danas rugao građanima kada je rekao da nije lagao nego se reducirano izražavao, kada je rekao da se Turudić sastajao s Mamićem da bi prokomentirali nešto o nogometu. On problematizira sve osim onoga što je ključno i bitno. Da nam za glavnog državnog odvjetnika postavlja osobu koja je u nekoliko navrata lagala. Osobu koja je navodno komentirala nogomet s Mamićem nakon što je Mamić izašao iz pritvora i bio na jamčevini, vozeći se tri sata po noći po Zagrebu. Da nam postavlja osobu koja je evidentno prema novim porukama koje su izašle davala informacije iz istrage Josipi Rimac, koji je davao povlaštene informacije koje ima uzak krug ljudi i moguće utjecao na ishod', rekla je Benčić.

Najavila je da Možemo! sutra šalje prijavu Komisiji.

'Dali smo mu rok do sutra. Nakon ovog ruganja i pokazivanja da ga nije briga ni za građane ni za državu, niti institucije. Nakon najvećeg napada na Ustav i državu koji smo vidjeli od Plenkovića - sada je vrijeme za otpor, da svi zajedno pokažemo što znači otpor prema onima koji su se osilili da ih više nije briga ni za koga. Tražit ćemo da glasanje bude javno, da se točno zna tko je dignuo ruku za Turudića, da to ostane zapisano u povijest. Obećavam građanima da ćemo nakon izbora vratiti stvari u normalu i da Turudić sigurno neće biti glavni državni odvjetnik', kazala je.

Odgovarajući na pitanje postoji li neka šansa da Most i Možemo nakon izbora idu zajedno u cilju rušenja HDZ a i sprečavanja dolaska njihovog kandidata za glavnog državnog odvjetnika u fotelju, Petrov kaže da Most i Možemo neće ići skupa.

'Ali ono što je važnije od toga je to kada imate situaciju u se za glavnog državnog odvjetnika predlaže osoba koja na redovnoj bazi pije kavu s osuđenicima. Kada prije toga imate glavnog državnog odvjetnika, odnosno odvjetnicu koja laže u Hrvatskom saboru. Kad prije toga imate državnog odvjetnika koji je član paramasonske lože, a prije toga imate onoga koji istrage iznosi ambasadama, onda vidite uzorak. Na koji način to predlaže i kako se HDZ ruga Hrvatskoj. Građani imaju mogućnost to promijeniti i ako oni odluče, oni to mogu promijeniti u roku od pola godine imat ćemo izbore', rekao je Petrov.

Benčić je kazala da u budućoj Vladi neće biti oni koji su dva puta HDZ-u dali ruke da dođe na vlast.