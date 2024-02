Bačić o najnovijem dopisivanju Rimac i Brkića, izboru Turudića: Nisam njegov odvjetnik

Na pitanje novinara o tome kako je Brkić poslao link na članak s fotografijom Rimac i Turudića u jednom zagrebačkom restoranu te ju upozorio kako ne bi smjeli biti na javnom mjestu, Bačić je rekao da se toga sjeća, ali da je to pitanje za DORH koji je sam obustavio proces protiv Rimac.

'Nije to odredio niti Ivan Turudić niti je on bio u mogućnosti spriječiti njezino privođenje ili procesuiranje. To je isključivo bilo u nadležnosti DORH-a, koji te godine protiv nje nije proveo postupak i to samo po sebi dovoljno govori', smatra Bačić koji dodaje kako 'nema razloga da javnost ne vjeruje prvom čovjeku DORH-a'.

Osvrčući se na to što će se dogoditi, ako jednog dana slučaj Josipe Rimac dođe na Turudićev sud, Bačić kaže kako nije njegov odvjetnik.

'Ali u svim ranijim postupcima, kao sudac i predsjednik Županijskog suda ili uskočki sudac, je presuđivao na način da mu to prijateljstvo ili rodbinska veza nije bila prepreka da njegov sud donese presudu u kojemu je prije svega dao do znanja da mu je pravda bila presudna', zaključio je potpredsjednik Vlade.