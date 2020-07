Beljak ostaje na čelu HSS-a, zahvalio na novoj prilici i pozvao na zakopavanje ratnih sjekira

HSS je u četvrtak održao izbornu Glavnu skupštinu na kojoj je 610 od 965 delegata još jednom izabralo Krešu Beljaka za predsjednika te stranke, a on je ocijenio da je HSS u problemima pa moraju krenuti brzo raditi da bi na lokalnim izborima, kao i dosad, bili treća stranka u Hrvatskoj.

"Danas je HSS izabrao novo vodstvo koje će voditi stranku sljedeće četiri godine. Hvala im na tim glasovima, zahvaljujem i svima onima koji su glasali za ostale članove, ali i onima koji nisu glasovali. I to je poruka i meni i svima nama, poruka koju ćemo jako dobro razumjeti, poruka da je HSS i dalje u problemima, poruka da se moramo najprije svi dobro odmoriti, udahnuti i nakon toga odmah vrlo brzo krenuti raditi jer pred nama su lokalni izbori na kojima je HSS oduvijek bio treća stranka u Hrvatskoj", rekao je Beljak novinarima u središnjici stranke.

O dijelu članova koji su izbornu skupštinu proglasili nelegalnom, Beljak je rakao da svatko tko ima sumnju u neregularnosti to može prijaviti nadležnim tijelima.

"To je njihovo pravo, ja im ga neću osporavati, žalosno je što to rade preko medija. Dosta je svađe u HSS-u, svađe su nas koštale ovako lošeg rezultata. Htio bih da svi oni koji vole HSS da budu u HSS-u, da se koncentriraju na lokalne izbore, na konstruktivni rad, a ne destrukciju. Mi smo kao stranka trpjeli unutarnju destrukciju četiri godine, to je pouka", kazao je Beljak.

Poručio je kako se HSS mora vratiti svojem starom sloganu "vjera u Boga i seljačka sloga", prvenstveno drugom dijelu jer bez sloge nema ni uspjeha.

"Nikome se nemam namjere osvećivati, mi moramo zajedno ići dalje", istaknuo je Beljak.

Naglasio je kako je njegova obaveza konsolidirati unutarstranačke odnose.

"Smirit ću svoj temperament i pokušavajući smiriti temperament nekih drugih. To je moja obaveza i na tome ću raditi, to je prva predispozicija za bilo kakav uspjeh bilo kakve ekipe", zaključio je Beljak.

Verifikacijska komisija kazala je da je na skupštini bilo 623 delegata od ukupno njih 965, te da su stoga sve odluke i zaključci skupštine statutarni i pravovaljani.

Izrabrani su članovi Nadzornog odbora, Statutarnog povjerenstva i Časnog suda stranke.

Za tri birana člana Predsjedništva izabrani su Tomislav Pintarić (432), Dražen Draganić (425) i Mario Tomašek (334).