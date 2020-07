HSS bira vodstvo stranke, Marijana Petir poručila: To je farsa!

U HSS-u je u tijeku Glavna izborna skupština na kojoj 965 delegata iz svih županijskih organizacija bira stranačko vodstvo i predsjednika između Kreše Beljaka i Željka Leinarta, a do 15 sati izjasnila se gotovo polovica, njih 48 posto, rekla je za Hinu glasnogovornica stranke Ivana Tomić.

Krešo Beljak, nakon velikog poraza i potopa na parlamentarnim izborima, trebao je časno odstupiti, rekla je Petri i dodala kako je bilo potrebno imenovati v.d. predsjednika i to iz redova onih koji su neutralni i nisu zainteresirani za tu utrku, ali koji bi primjereno pripremili novu Skupštinu u normalnom roku i omogućili svima koji to žele da se kandidiraju, uključujući i to da vrate nas koje je Krešo Beljak nepravedno izbacio iz stranke.