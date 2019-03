Beljak: Imam status hrvatskog branitelja, ali njime se neću okoristiti

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak izjavio je u četvrtak kako ima status hrvatskog branitelja i ponosan je na to, ali nikad nije pomislio, niti će pomisliti da se u životu njime okoristi

"Vi mislite da bih trebao nekome objašnjavati ratni put. Imali ste do prije nekoliko godina registrar branitelja pa su svi mogli vidjeti, i ne znam zbog čega je to ukinuto. Pozivam ministra da vrati registar pa se neće morati špekulirati o takvim stvarima", rekao je Beljak na molbu da komentira nagađanja o njegovu sudjelovanju u postrojbama HOS-a i ratnom putu.

Komentirajući izjavu HDZ-ove saborske zastupnice Sunčane Glavak, koja je govoreći o prometnoj nesreći ministrice Gabrijele Žalac, pritom ne imenujući Beljaka, rekla kako je neprodužavanje vozačke dozvole propust, ali krađa kasetofona kazneno djelo, Beljak je rekao da je to utuživo jer je to laž.

Kompletna poljoprivredna i stočarska proizvodnja, voćarska proizvodnja, sve hrvatske banke, Pliva, Ina, Hrvatski telekom, sve je to uništeno. Milijun stanovnika manje. Sve je to napravila stranka iz koje dolazi spomenuta gospođa. To stavljati u kontekst sa mnom je jednostavno smiješno cijeloj hrvatskoj javnosti, i to dovoljno govori o osobi koja je to rekla, ustvrdio je Beljak.

Beljak smatra kako netko tko je iz HDZ-a "nema apsolutno nikakvo pravo nikome ni za što prigovarati".